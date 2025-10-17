logo_ukra

Менеджерка розсмішила мережу після того, як пішла на роботу без штанів (ВІДЕО)
Менеджерка розсмішила мережу після того, як пішла на роботу без штанів (ВІДЕО)

Британка випадково вийшла на роботу без штанів. Кумедний момент потрапив на камеру та став вірусним у соцмережах.

17 жовтня 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Жителька Бірмінгема Сереніті Фокс, випадково прославилася у соцмережах після того, як вийшла з дому без штанів. Кумедний інцидент, який зафіксувала домашня камера спостереження, миттєво став вірусним і розсмішив тисячі користувачів по всьому світу.

Менеджерка розсмішила мережу після того, як пішла на роботу без штанів (ВІДЕО)

Менеджерка вийшла на роботу без штанів

Сереніті працює менеджеркою із соціальних мереж у диспетчерській залізниці. У травні 2024 року вона мала за плечима чотири нічні зміни поспіль, по 12 годин кожна. Виснажена та сонна, жінка зібралася на роботу, навіть не усвідомивши, що не одягла нижню частину гардероба.

Менеджерка розсмішила мережу після того, як пішла на роботу без штанів (ВІДЕО) - фото 2

Менеджерка вийшла на роботу без штанів

На відео видно курйозну ситуацію, як Фокс виходить із дому у худі, тримаючи сумку, і вже на вулиці розуміє, що щось не так. Сереніті розвертається та відкриває двері, щоб повернутися додому. Потім вона підіймає голову та дивиться у камеру усвідомлюючи кумедний випадок. Врешті дівчина повертається до будинку, щоб переодягнутися.

Жінка зізналася, що не очікувала такої реакції, коли кадри з камери опублікували в мережі.

"Це дуже типовий момент у стилі Сереніті, і всі, хто мене знає, скажуть те саме. Я вважаю це неймовірно смішним", — прокоментувала курйозний випадок дівчина.

Користувачі соцмереж назвали цей випадок "найчеснішою ілюстрацією життя сучасних працівників", коли хронічна втома та виснаження можуть призвести до будь-яких казусів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок, коли жінка роздяглася на засіданні шкільної ради в знак протесту.

Також "Коментарі" писали, що в мережі набрало популярності відео, де ведучу Al Jazeera нібито налякав щур у прямому ефірі.



