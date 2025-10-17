Менеджерша рассмешила сеть после выхода на работу без штанов (ВИДЕО)

Жительница Бирмингема Серенити Фокс случайно прославилась в соцсетях после того, как вышла из дома без штанов. Забавный инцидент, зафиксированный домашней камерой наблюдения, мгновенно стал вирусным и рассмешил тысячи пользователей по всему миру.

Менеджер вышла на работу без штанов

Серенити работает менеджером по социальным сетям в диспетчерской железной дороге. В мае 2024 года она имела за плечами четыре ночных смены подряд, по 12 часов каждая. Изнуренная и сонная женщина собралась на работу, даже не осознав, что не одела нижнюю часть гардероба.

На видео видна курьезная ситуация, как Фокс выходит из дома в худи, держа сумку, и уже на улице понимает, что что-то не так. Серенити разворачивается и открывает дверь, чтобы вернуться домой. Затем она поднимает голову и смотрит в камеру, осознавая забавный случай. В конце концов девушка возвращается в дом, чтобы переодеться.

Женщина призналась, что не ожидала такой реакции, когда кадры из камеры были опубликованы в сети.

"Это очень типичный момент в стиле Серенити, и все, кто меня знает, скажут то же самое. Я считаю это невероятно смешным", — прокомментировала курьезный случай девушка.

Пользователи соцсетей назвали этот случай "честнейшей иллюстрацией жизни современных работников", когда хроническая усталость и истощение могут привести к любым казусам.

