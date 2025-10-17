logo

Менеджерша рассмешила сеть после выхода на работу без штанов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Менеджерша рассмешила сеть после выхода на работу без штанов (ВИДЕО)

Британка случайно вышла на работу без штанов. Смешной момент попал на камеру и стал вирусным в соцсетях.

17 октября 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Жительница Бирмингема Серенити Фокс случайно прославилась в соцсетях после того, как вышла из дома без штанов. Забавный инцидент, зафиксированный домашней камерой наблюдения, мгновенно стал вирусным и рассмешил тысячи пользователей по всему миру.



Менеджер вышла на работу без штанов

Серенити работает менеджером по социальным сетям в диспетчерской железной дороге. В мае 2024 года она имела за плечами четыре ночных смены подряд, по 12 часов каждая. Изнуренная и сонная женщина собралась на работу, даже не осознав, что не одела нижнюю часть гардероба.



Менеджер вышла на работу без штанов

На видео видна курьезная ситуация, как Фокс выходит из дома в худи, держа сумку, и уже на улице понимает, что что-то не так. Серенити разворачивается и открывает дверь, чтобы вернуться домой. Затем она поднимает голову и смотрит в камеру, осознавая забавный случай. В конце концов девушка возвращается в дом, чтобы переодеться.

Женщина призналась, что не ожидала такой реакции, когда кадры из камеры были опубликованы в сети.

"Это очень типичный момент в стиле Серенити, и все, кто меня знает, скажут то же самое. Я считаю это невероятно смешным", — прокомментировала курьезный случай девушка.

Пользователи соцсетей назвали этот случай "честнейшей иллюстрацией жизни современных работников", когда хроническая усталость и истощение могут привести к любым казусам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда женщина разделась на заседании школьного совета в знак протеста.

Также "Комментарии" писали, что в сети набрало популярность видео, где ведущую Al Jazeera якобы испугала крыса в прямом эфире.



