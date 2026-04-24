Масові звільнення через штучний інтелект: майже 8 тисяч людей лишилися без роботи

Технологічний гігант Meta розпочинає масштабну хвилю скорочень, яка торкнеться 10% персоналу. Згідно з внутрішнім листом директорки з персоналу Джанелл Гейл, компанія планує звільнити 8000 осіб та скасувати 6000 відкритих вакансій. Головним рушієм цих змін став стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту.

Марк Цукерберг активно перебудовує бізнес: цього року інвестиції в цифрову трансформацію сягнуть приголомшливих 135 мільярдів доларів. Проте цифровізація має зворотний бік — чим розумнішим стає ШІ, тим менше компанія потребує "традиційних" працівників. Ще на початку року очільник Meta попереджав:

"Проєкти, для яких раніше були потрібні великі команди, сьогодні виконуються однією дуже талановитою людиною".

Зараз у корпорації працює понад 78 тисяч осіб, але стратегія змінюється на користь компактних, високоспеціалізованих команд. У Meta пояснюють такий крок необхідністю зробити структуру "більш ефективною та збалансувати інвестиції".

Для персоналу Meta подібні новини стали вже звичною, хоча й гіркою реальністю. Після великих скорочень у 2022 та 2023 роках (загалом понад 20 тисяч місць), компанія знову почала наймати людей, але тепер вектор остаточно змістився в бік автоматизації. Цей тренд підхоплюють і конкуренти: Microsoft також запустила програму стимулювання звільнень для тисяч своїх співробітників.

