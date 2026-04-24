logo_ukra

BTC/USD

77717

ETH/USD

2320.48

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Масові звільнення через штучний інтелект: майже 8 тисяч людей лишилися без роботи
commentss НОВИНИ Всі новини

Масові звільнення через штучний інтелект: майже 8 тисяч людей лишилися без роботи

Революція ШІ пожирає кадри: чому Meta звільняє 8000 співробітників попри надприбутки

24 квітня 2026, 20:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Технологічний гігант Meta розпочинає масштабну хвилю скорочень, яка торкнеться 10% персоналу. Згідно з внутрішнім листом директорки з персоналу Джанелл Гейл, компанія планує звільнити 8000 осіб та скасувати 6000 відкритих вакансій. Головним рушієм цих змін став стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту.

Ілюстративне фото

Марк Цукерберг активно перебудовує бізнес: цього року інвестиції в цифрову трансформацію сягнуть приголомшливих 135 мільярдів доларів. Проте цифровізація має зворотний бік — чим розумнішим стає ШІ, тим менше компанія потребує "традиційних" працівників. Ще на початку року очільник Meta попереджав:

"Проєкти, для яких раніше були потрібні великі команди, сьогодні виконуються однією дуже талановитою людиною".

Зараз у корпорації працює понад 78 тисяч осіб, але стратегія змінюється на користь компактних, високоспеціалізованих команд. У Meta пояснюють такий крок необхідністю зробити структуру "більш ефективною та збалансувати інвестиції".

Для персоналу Meta подібні новини стали вже звичною, хоча й гіркою реальністю. Після великих скорочень у 2022 та 2023 роках (загалом понад 20 тисяч місць), компанія знову почала наймати людей, але тепер вектор остаточно змістився в бік автоматизації. Цей тренд підхоплюють і конкуренти: Microsoft також запустила програму стимулювання звільнень для тисяч своїх співробітників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український уряд почав залучати передові технології для моніторингу та оцінки ефективності власних рішень. Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, у Кабінеті Міністрів уже функціонує концепт системи на базі штучного інтелекту, що аналізує наслідки прийняття нормативно-правових актів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини