Массовые увольнения из-за искусственного интеллекта: почти 8 тысяч человек остались без работы
Массовые увольнения из-за искусственного интеллекта: почти 8 тысяч человек остались без работы

Революция ИИ пожирает кадры: почему Meta увольняет 8000 сотрудников несмотря на сверхприбыли

24 апреля 2026, 20:45
Недилько Ксения

Технологический гигант Meta начинает масштабную волну сокращений, которая коснется 10% персонала. Согласно внутреннему письму директора по персоналу Джанелл Гейл, компания планирует уволить 8000 человек и отменить 6000 открытых вакансий. Главным двигателем этих изменений стало стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта.

Марк Цукерберг активно перестраивает бизнес: в этом году инвестиции в цифровую трансформацию достигнут потрясающих 135 миллиардов долларов. Однако цифровизация имеет обратную сторону — чем умнее становится ИИ, тем меньше компания нуждается в "традиционных" работниках. Еще в начале года глава Meta предупреждал:

"Проекты, для которых раньше требовались большие команды, сегодня выполняются одним очень талантливым человеком".

Сейчас в корпорации работают более 78 тысяч человек, но стратегия меняется в пользу компактных, высокоспециализированных команд. В Meta объясняют такой шаг необходимостью сделать структуру более эффективной и сбалансировать инвестиции.

Для персонала Meta подобные новости стали уже привычной, хоть и горькой реальностью. После больших сокращений в 2022 и 2023 годах (в общей сложности более 20 тысяч мест) компания вновь начала нанимать людей, но теперь вектор окончательно сместился в сторону автоматизации. Этот тренд подхватывают и конкуренты: Microsoft также запустила программу стимулирования увольнений для тысяч своих сотрудников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинское правительство начало привлекать передовые технологии для мониторинга и оценки эффективности собственных решений. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, в Кабинете Министров уже функционирует концепт системы на базе искусственного интеллекта, анализирующий последствия принятия нормативно-правовых актов.



