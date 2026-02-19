Любиш українську – заробляй на цьому: 5 професій, які відкриють двері до успішної кар’єри

Любов до української мови може стати не лише особистою цінністю, а й основою для престижної професії. Про це повідомляє Державна служба зайнятості, яка оприлюднила перелік спеціальностей для тих, хто хоче перетворити мовну майстерність на успішну кар’єру.

Державна служба зайнятості назвала спеціальності, де любов до мови може стати професією

Надихаючими словами Володимира Сосюри з поезії "Любіть Україну" про солов’їну мову дедалі більше випускників шкіл обирають гуманітарний напрям навчання. Однак сучасний ринок праці пропонує значно ширші можливості, ніж просто викладання чи журналістика.

Перший варіант – літературний агент, або літературний співробітник за класифікатором професій. Це фахівець, який працює на перетині творчості та бізнесу: читає рукописи, співпрацює з видавництвами, допомагає авторам вдосконалювати тексти. Найкращою базою для цієї роботи є освіта у сфері видавничої справи та редагування. Такі програми пропонують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КПІ імені Ігоря Сікорського, ДУ "Київський авіаційний інститут" та Українська академія друкарства. Ця професія потребує не лише любові до української, а й доброго знання англійської та розуміння літературного процесу.

Другий напрям – актор дубляжу, або артист розмовного жанру. Саме ці спеціалісти озвучують фільми, мультфільми, рекламу й аудіокниги українською мовою. Освіту можна здобути за спеціальністю "Перформативні мистецтва" у Київському університеті культури, Київському національному університеті культури і мистецтв чи університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Професіонал повинен не лише бездоганно володіти державною мовою, а й відчувати діалекти та інтонаційні нюанси різних регіонів.

Третя професія – етнограф або народознавець. Це дослідник культури, традицій і вірувань. Підготовка здійснюється за спеціальностями "Історія та археологія", "Культурологія" або "Філологія" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській та Острозькій академіях. У трудовій книжці такий фахівець може значитися як науковий співробітник чи консультант з історії. Це вибір для тих, хто прагне зберігати й досліджувати культурну спадщину України.

Четвертий варіант – автор технічної документації, або копірайтер у сфері технологій. Його завдання – перекладати складну технічну мову у зрозумілі інструкції та пояснення для користувачів. Освіту можна здобути за напрямами "Філологія", "Журналістика", "Маркетинг" у Київському національному лінгвістичному університеті, Національному авіаційному університеті чи Острозькій академії. Це приклад того, як гуманітарні знання поєднуються з ІТ та сучасними технологіями.

П’ятий напрям – перекладач. Саме ці фахівці забезпечують доступ українців до світової літератури, технологій і міжнародних комунікацій. Найвищим рівнем майстерності вважається синхронний переклад. Підготовку здійснюють факультети філології Києво-Могилянської академії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Одеської політехніки. Щоб стати професіоналом, потрібно ідеально знати рідну мову, адже саме вона є основою якісного перекладу.

