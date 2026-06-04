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Громадянин США попросив Путіна дати йому російський паспорт

Американський журналіст Крістофер Хелалі офіційно попросив про громадянство РФ

4 червня 2026, 12:35
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Недилько Ксения

Представник американських медіа Крістофер Хелалі виявив бажання отримати російський паспорт і вже направив відповідне офіційне звернення. Про свій намір журналіст розповів у коментарі для російських ЗМІ під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).                                               

Громадянин США попросив Путіна дати йому російський паспорт

Крістофер Хелалі. Фото: росЗМІ

"Я написав письмо президенту Путину на чотири сторінки", — повідомив медійник, детально описавши свої мотиви та попередню діяльність. За словами іноземця, у цьому розлогому зверненні він детально "висловив своє прагнення стати громадянином РФ".

Окрім безпосереднього прохання про видачу документа, Хелалі вирішив нагадати Кремлю про свої попередні заслуги. У тексті заяви, як зазначив сам журналіст, він окремо "розповів про свій внесок у Росію" та детально згадавши про "свою роботу на Донбасі". Наразі офіційної реакції на це звернення немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український лідер Володимир Зеленський публічно підтвердив свою відкритість до термінової зустрічі з керівником РФ Володимиром Путіним, метою якої є зупинка кровопролиття. Про цей серйозний крок керівник країни оголосив у рамках медійного заходу.                                                               

"Я готовий прямо зараз почати прямі переговори з Путіним", — підкреслив глава держави перед представниками преси, окресливши ключове завдання цієї потенційної зустрічі. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цей діалог потрібен виключно "для завершення війни".                                             



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