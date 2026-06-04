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Гражданин США попросил Путина предоставить ему российский паспорт

Американский журналист Кристофер Хелали официально попросил о гражданстве РФ

4 июня 2026, 12:35
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Недилько Ксения

Представитель американских медиа Кристофер Хелали изъявил желание получить российский паспорт и уже направил соответствующее официальное обращение. О своем намерении журналист рассказал в комментарии для российских СМИ во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).                           

Гражданин США попросил Путина предоставить ему российский паспорт

Кристофер Хелали. Фото: росСМИ

"Я написал письмо президенту Путину на четыре страницы", — сообщил медийник, подробно описав свои мотивы и предыдущую деятельность. По словам иностранца, в этом пространном обращении он подробно "выразил свое стремление стать гражданином РФ".

Помимо непосредственной просьбы о выдаче документа Хелали решил напомнить Кремлю о своих предыдущих заслугах. В тексте заявления, как отметил сам журналист, он отдельно "рассказал о своем вкладе в Россию" и подробно упомянув о "своей работе на Донбассе". Пока официальной реакции на это обращение нет.                             

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский лидер Владимир Зеленский публично подтвердил свою открытость к срочной встрече с руководителем РФ Владимиром Путиным, целью которой является остановка кровопролития. Об этом серьезном шаге руководитель страны объявил в рамках медийного мероприятия.                                      

"Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным", — подчеркнул глава государства перед представителями прессы, наметив ключевую задачу этой потенциальной встречи. Зеленский четко дал понять, что этот диалог нужен исключительно для завершения войны.                                                    



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