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Дрони британського спецназу могли працювати на Китай: Лондон б'є на сполох

Камери на K3 Scout приховано передавали сигнали на китайський пристрій. Лондон уже відключив обладнання, але інцидент поставив під сумнів безпеку всієї програми морських дронів

10 серпня 2026, 11:23
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Кравцев Сергей

Кіберперевірка безпілотних катерів K3 Scout, які використовують британські морські спецпризначенці, виявила потенційно серйозну вразливість. Встановлені на апаратах камери містили компоненти китайського виробництва і, як з'ясувалося, у фоновому режимі передавали сигнали на пристрій у Китаї. Про це пише The Telegraph.

Дрони британського спецназу могли працювати на Китай: Лондон б'є на сполох

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Флот K3 Scout, загальна вартість якого становить близько 12 млн фунтів стерлінгів, Королівські морські піхотинці експлуатують із березня. Під час перевірки кібербезпеки з'ясувалося, що обладнання могло збирати й передавати інформацію за межі передбачених каналів.

За даними видання, серед потенційно доступної інформації могли бути зображення облич британських військовослужбовців, відомості про тренування та операції. Особливе занепокоєння викликало те, що катери перебували неподалік місця проведення закритих нарад керівництва спецпризначенців у Пулі.

Не виключалося також, що камери могли вести запис навіть після вимкнення самих катерів. Джерела The Telegraph стверджують, що частина матеріалів стосувалася підготовки британської участі в міжнародній місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Міністерство оборони Великої Британії вже відключило мережеві з'єднання камер. Водночас там наголошують, що доказів компрометації чутливих систем або даних наразі не виявили.

Виробник K3 Scout, Kraken Technology Group, заявив, що камери постачав сторонній підрядник. За словами компанії, той запевняв у відповідності обладнання вимогам NDAA, які передбачають обмеження щодо китайських технологій в оборонних закупівлях США.

Після спільного аудиту з ВМС виробник заявив, що витоку чутливої інформації не зафіксовано, а виявлену вразливість усунуто. Однак інцидент уже став серйозним ударом по довірі до платформи та програмі Project Beehive, яка передбачає інтеграцію безпілотних систем із традиційними кораблями.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Тайвань готується до війни з Китаєм зброєю, якою Україна б'є Росію.



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Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/08/09/spy-cameras-on-navy-drones-secretly-sent-data-to-china/
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