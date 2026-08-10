Тайвань готується до війни з Китаєм зброєю, якою Україна б'є Росію

Тайвань вперше продемонстрував ударні безпілотники середньої дальності під час найбільших щорічних військових навчань "Хань Куан". Два апарати з фіксованим крилом та пропелерним двигуном з'явилися під час відпрацювання відбиття можливого нападу Китаю на узбережжя острова.

Тайвань. Фото: із відкритих джерел

Як пише Business Insider, безпілотники близько 30 хвилин кружляли над пляжем у районі міста Цзоїн на південному заході Тайваню. Представники військово-морських сил назвали їх середньорозмірними дронами-смертниками та повідомили, що апарати мають місцеве виробництво.

При цьому військові відмовилися розкривати технічні характеристики безпілотників. Також невідомо, чи показані апарати є остаточною версією майбутнього озброєння. На опублікованих кадрах не було видно спроби завдання удару.

Розробкою озброєння Тайваню займається Національний науково-технічний інститут Чун-Шань. Представник ВМС заявив, що один із показаних безпілотників було передано Бюро озброєнь для проведення випробувань.

Особливу увагу до нових БПЛА привернув те, що їхня концепція нагадує український досвід війни проти Росії. Україна активно застосовує безпілотники середньої дальності для поразки російських сил та логістики на десятки та сотні кілометрів за лінією фронту.

Експерт тайванського Інституту досліджень національної оборони та безпеки Брайс Баррос вважає, що Тайбей вивчає український досвід і прагне створити більш дешевий інструмент ураження цілей на далеких підступах. Такі БПЛА можуть використовуватись проти транспортів, що доставляють війська та озброєння.

Для Тайваню це особливо актуально: місто Цзоїн, де знаходиться найбільша військово-морська база острова, розташоване приблизно за 295 км від материкового Китаю. При цьому тайванські розробники мають враховувати складні умови Тайванської протоки — сильні вітри і нестабільне море.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головний генерал США попередив Трампа про пастку війни з Іраном.



