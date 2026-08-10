Тайвань готовится к войне с Китаем оружием, которым Украина бьет Россию

Тайвань впервые продемонстрировал ударные беспилотники средней дальности во время крупнейших ежегодных военных учений "Хань Куан". Два аппарата с фиксированным крылом и пропеллерным двигателем появились во время отработки отражения возможного нападения Китая на побережье острова.

Тайвань. Фото: из открытых источников

Как пишет Business Insider, беспилотники около 30 минут кружили над пляжем в районе города Цзоин на юго-западе Тайваня. Представители военно-морских сил назвали их среднеразмерными дронами-смертниками и сообщили, что аппараты имеют местное производство.

При этом военные отказались раскрывать технические характеристики беспилотников. Также неизвестно, являются ли показанные аппараты окончательной версией будущего вооружения. На опубликованных кадрах не было видно попытки нанесения удара.

Разработкой вооружения для Тайваня занимается Национальный научно-технический институт Чун-Шань. Представитель ВМС заявил, что один из показанных беспилотников был передан Бюро вооружений для проведения испытаний.

Особое внимание к новым БПЛА привлекло то, что их концепция напоминает украинский опыт войны против России. Украина активно применяет беспилотники средней дальности для поражения российских сил и логистики на десятки и сотни километров за линией фронта.

Эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Брайс Баррос считает, что Тайбэй изучает украинский опыт и стремится создать более дешевый инструмент поражения целей на дальних подступах. Такие БПЛА могут использоваться против транспортов, доставляющих войска и вооружение.

Для Тайваня это особенно актуально: город Цзоин, где находится крупнейшая военно-морская база острова, расположен примерно в 295 км от материкового Китая. При этом тайваньским разработчикам предстоит учитывать сложные условия Тайваньского пролива — сильные ветры и нестабильное море.

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