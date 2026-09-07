До 50 000 грн на підлітковий бізнес: школа MindCraft від Lytvyn Foundation набирає учнів з 13 років

Вік від тринадцяти до сімнадцяти років і бажання розвиватися у підприємництві — цього достатньо, щоб подати заявку до школи онлайн-бізнесу MindCraft від Lytvyn Foundation. Набір на четвертий потік відкритий: навчання безплатне і почнеться вже у вересні.

Школа MindCraft від Lytvyn Foundation. Фото з відкритих джерел

“Мені подобається можливість створювати щось власне, приймати рішення, розвиватися та бачити результат своєї роботи”, — так пояснює свій вибір один із кандидатів на четвертий потік.

Фонд заснував харківський ІТ-підприємець і меценат Володимир Литвин. За час роботи MindCraft зібрала понад 1000 заявок і випустила понад 400 учасників. П'ятнадцять підлітків отримали фінансування від Lytvyn Foundation — інвестиції по 50 000 грн та гранти по 20 000 і 25 000 грн на запуск або розвиток власного бізнесу.

Зареєструватися можна тут: forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9

З яким досвідом приходять у MindCraft

Серед тих, хто вже подав заявки на четвертий потік, є підлітки, які продають дизайн і власні картини, монтують відео, створюють сайти, здають в оренду фотокамери, викладають англійську та займаються дропшипінгом. Є й ті, хто лише планує спробувати себе у підприємництві.

У заявках кандидати пояснюють, чому їх приваблює саме власна справа.

“У наймі ти більше залежиш від керівника, а я хочу сама розвиватися та відповідати за свою роботу”, — пише одна з учасниць.

Інший кандидат дивиться на це через призму грошей:

“Немає стелі в прибутку. Я можу обрати бізнес, до якого матиму сильну зацікавленість і бажання щось у ньому робити — це набагато краще, ніж сидіти в офісі з 7 ранку до 7 вечора за невелику зарплату”.

Є й ті, хто формулює ширше:

“Підприємництво — це коли реалізовуєш свої ідеї, створюєш робочі місця і надихаєш інших”.

Три місяці реальної роботи над власним проєктом

Курс у школі онлайн-бізнесу MindCraft фонду Володимира Литвина триває три місяці. Заняття проходять двічі на тиждень ввечері по 1,5 години, повністю онлайн. Викладають чинні підприємці з різних сфер, а програму розробляли спеціально під підліткову аудиторію.

Кожен учасник працює над власним бізнесом, завантажує завдання на навчальну платформу, а ментор перевіряє їх і надає індивідуальний фідбек. Наприкінці програми відбувається фінальний пітчинг, за результатами якого учасники можуть залучити інвестиції та гранти від Lytvyn Foundation на старт або розвиток бізнесу.

Попередній, третій потік, дає уявлення про масштаб роботи: 73 підлітки завантажили 850 виконаних завдань, а 37 бізнесів вийшли на фінальний пітчинг у 13 різних сферах. Понад половина проєктів була пов'язана з IT — серед фіналістів були AI-сервіс для створення карток товарів для маркетплейсів, застосунок для вивчення англійської через детективні розслідування та книга-гра про вибір професії. П'ятеро учасників отримали фінансування на загальну суму 200 000 грн.

Вступ до школи: три кроки

Щоб потрапити на курс, потрібно:

Заповнити анкету за посиланням forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9

Отримати запрошення на зустріч-знайомство з командою MindCraft

Підтвердити участь у курсі

Старт четвертого потоку — 21 вересня.

MindCraft є частиною ширшої освітньої екосистеми Lytvyn Foundation. Паралельно з нею працюють хакатони Code The Future, де підлітки розв'язують реальні бізнес-завдання з використанням AI, а бізнес-клуб та інкубатор із менторами-практиками підтримують тих, хто після першого проєкту готовий іти далі.

Фонд Володимира Литвина також розвиває спортивно-освітній напрям: разом із фондом тенісистки Еліни Світоліної запущена програма ONE POINT.Game.Mind.Future. для юних тенісистів 10–14 років, що поєднує змагання, спілкування з відомими українськими спортсменами та грант 100 000 грн для переможця від Lytvyn Foundation.

Про засновника

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник бізнесів у диджитал-сфері. Засновник благодійного фонду Lytvyn Foundation, що розвиває безоплатну освіту для підлітків і молоді у сфері підприємництва та технологій. Місію фонду Литвин визначає як інвестицію у молоде покоління, яке зростає під час війни та будуватиме майбутнє України.



