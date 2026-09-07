До 50 000 грн на подростковый бизнес: школа MindCraft от Lytvyn Foundation набирает учеников с 13 лет

Возраст от тринадцати до семнадцати лет и желание развиваться в предпринимательстве – этого достаточно, чтобы подать заявку в школу онлайн-бизнеса MindCraft от Lytvyn Foundation. Набор на четвертый поток открыт: обучение бесплатно и начнется уже в сентябре.

Школа MindCraft от Lytvyn Foundation. Фото из открытых источников

"Мне нравится возможность создавать что-то собственное, принимать решения, развиваться и видеть результат своей работы", — объясняет свой выбор один из кандидатов на четвертый поток.

Фонд учредил харьковский IТ-предприниматель и меценат Владимир Литвин. За время работы MindCraft собрала более 1000 заявок и выпустила более 400 участников. Пятнадцать подростков получили финансирование от Lytvyn Foundation – инвестиции по 50 000 грн и гранты по 20 000 и 25 000 грн на запуск или развитие собственного бизнеса.

Зарегистрироваться можно здесь: forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9

С каким опытом приходят в MindCraft

Среди тех, кто уже подал заявки на четвертый поток, есть подростки, которые продают дизайн и собственные картины, монтируют видео, создают сайты, сдают в аренду фотокамеры, преподают английский и занимаются дропшипингом. Есть и те, кто только планирует попробовать себя в предпринимательстве.

В заявках кандидаты объясняют, почему их привлекает самое собственное дело.

"В найме ты больше зависим от руководителя, а я хочу сама развиваться и отвечать за свою работу", — пишет одна из участниц.

Другой кандидат смотрит на это через призму денег:

"Нет потолка в прибыли. Я могу выбрать бизнес, к которому буду иметь сильную заинтересованность и желание что-то в нем делать — это гораздо лучше, чем сидеть в офисе с 7 утра до 7 вечера за небольшую зарплату".

Есть и те, кто формулирует шире:

"Предпринимательство — это когда реализуешь свои идеи, создаешь рабочие места и вдохновляешь других".

Три месяца реальной работы над собственным проектом

Курс в школе онлайн-бизнеса MindCraft фонда Владимира Литвина длится три месяца. Занятия проходят дважды в неделю вечером по 1,5 часа, полностью онлайн. Преподают действующие предприниматели из разных отраслей, а программу разрабатывали специально под подростковую аудиторию.

Каждый участник работает над собственным бизнесом, загружает задачи на обучающую платформу, а ментор проверяет их и предоставляет индивидуальный фидбек. В конце программы проходит финальный питчинг, по результатам которого участники могут привлечь инвестиции и гранты от Lytvyn Foundation на старт или развитие бизнеса.

Предыдущий, третий поток, дает представление о масштабе работы: 73 подростка скачали 850 выполненных задач, а 37 бизнесов вышли на финальный питчинг в 13 различных сферах. Более половины проектов были связаны с IT — среди финалистов были AI-сервис для создания карт товаров для маркетплейсов, приложение для изучения английского через детективные расследования и книга-игра о выборе профессии. Пять участников получили финансирование на общую сумму 200 000 грн.

Введение в школу: три шага

Чтобы попасть на курс, нужно:

Заполнить анкету по ссылке forms.gle/1hfaZj6zRXzmcw5T9

Получить приглашение на встречу-знакомство с командой MindCraft

Подтвердить участие в курсе

Старт четвертого потока – 21 сентября.

MindCraft является частью более широкой образовательной экосистемы Lytvyn Foundation. Параллельно с ней работают хакатоны Code The Future, где подростки решают реальные бизнес-задания с использованием AI, а бизнес-клуб и инкубатор с менторами-практиками поддерживают тех, кто после первого проекта готов идти дальше.

Фонд Владимира Литвина также развивает спортивно-образовательное направление: вместе с фондом теннисистки Элины Светолиной запущена программа ONE POINT.Game.Mind.Future. для юных теннисистов 10–14 лет, объединяющих соревнования, общение с известными украинскими спортсменами и грант 100 000 грн для победителя от Lytvyn Foundation.

Об основателе

Владимир Литвин – украинский IT-предприниматель, инвестор, меценат и владелец бизнесов в диджитал-сфере. Основатель благотворительного фонда Lytvyn Foundation, развивающий бесплатное образование для подростков и молодежи в сфере предпринимательства и технологий. Миссию фонда Литвин определяет как инвестицию в молодое поколение, которое растет во время войны и будет строить будущее Украины.



