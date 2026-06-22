Чи зруйнує Україна Кримський міст у 2026 році: прогноз ШІ може розчарувати

Кримський міст давно перестав бути просто інженерною спорудою, перетворившись на головний символ російської анексії та ключову логістичну артерію окупаційних військ. Питання його остаточного знищення залишається одним із найбільш обговорюваних у контексті української стратегії деокупації півдня. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи зруйнує Україна кримський міст у 2026 році.

Кримський міст. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році ймовірність нових атак на Кримський міст є високою. Україна продовжить розглядати його як важливу військову ціль, оскільки будь-які пошкодження ускладнюють російську логістику. Проте повне й остаточне знищення мосту виглядає менш імовірним, ніж його чергове суттєве пошкодження. Найбільш реалістичний сценарій полягає у серії ударів, які поступово знижуватимуть пропускну здатність переправи та збільшуватимуть витрати Росії на її утримання і ремонт. Остаточна доля мосту залежатиме не лише від технічних можливостей України, а й від загального перебігу війни.

Чат-бот Gemini припускає, що повне фізичне знищення мосту, яке б призвело до його абсолютного зникнення під водою, у 2026 році малоймовірне через надзвичайну міцність конструкції. Проте Україна має всі шанси остаточно вивести його з ладу. Систематичні та комбіновані атаки ракетами й морськими безпілотниками здатні критично пошкодити залізничне полотно та автомобільні прольоти. Росія не зможе використовувати міст для перекидання важкої бронетехніки та палива. Споруда перетвориться на декоративний об’єкт, втративши військове значення.

Чат-бот Grok гадає, що повне руйнування Кримського мосту у 2026 році малоймовірне, але його подальше системне пошкодження та виведення з повноцінної експлуатації цілком реальне. Україна продовжує стратегію поступової ізоляції Криму через дронові удари по логістиці, складах і шляхах. Міст уже неодноразово "відключали" для ремонту, і нові атаки, ймовірно, зроблять його ненадійним. Повне знищення вимагає значних ресурсів і може бути відкладене до моменту, коли це дасть максимальний оперативний ефект, наприклад, під час ширшого наступу. До кінця 2026 року міст, швидше за все, залишиться частково функціональним, але сильно обмеженим, що суттєво ускладнить життя окупантам. Це не буде один ефектний вибух, а результат тривалої кампанії.

Попри відмінності в деталях, усі три чат-боти сходяться в одному: у 2026 році більш імовірним виглядає не ефектне одномоментне знищення Кримського мосту, а його поступове виведення з ладу через серію ударів. Штучний інтелект оцінює міст насамперед як важливий логістичний об’єкт, тому головною метою України може стати не фізичне знищення конструкції, а позбавлення її військового значення. Таким чином, до кінця 2026 року міст може залишитися стояти, але його можливості для забезпечення російських військ здатні суттєво скоротитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з Кримом.