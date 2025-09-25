logo_ukra

Чергова ініціатива Кабміну: хто отримає 200 тис. грн

Влада обіцяє великі виплати молодим лікарям: де пропонують працювати

25 вересня 2025, 19:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про щедру пропозицію від Кабінету міністрів України для молодих лікарів. Лікарям, які цьогоріч завершили підготовку в інтернатурі пропонують одноразову виплату у розмірі 200 тис. грн, однак є нюанс — працювати потрібно у сільській місцевості або на прифронтових територіях.

Чергова ініціатива Кабміну: хто отримає 200 тис. грн

Гривні. Ілюстративне фото

Такою можливістю можуть скористатися випускники 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН. 

“Ця урядова ініціатива підтримає молодих лікарів, які вирішать працювати у громадах, де особливо потрібна медична допомога”, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, щоб отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості або на прифронтових територіях і до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи.

Важливо: обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій, уточнили в МОЗ.

“Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року. Допомогу доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків. Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська”, — пояснили в міністерстві. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про податки, які влада хоче ввести для українців.




Джерело: https://moz.gov.ua/uk/molodi-likari-mozhut-podati-zayavku-na-otrimannya-200-tis-grn-vid-derzhavi-do-10-zhovtnya
