Чергова ініціатива Кабміну: хто отримає 200 тис. грн

Кречмаровская Наталия
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про щедру пропозицію від Кабінету міністрів України для молодих лікарів. Лікарям, які цьогоріч завершили підготовку в інтернатурі пропонують одноразову виплату у розмірі 200 тис. грн, однак є нюанс — працювати потрібно у сільській місцевості або на прифронтових територіях.
Такою можливістю можуть скористатися випускники 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН.
Зазначається, щоб отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості або на прифронтових територіях і до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи.
Важливо: обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій, уточнили в МОЗ.
