Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Министерстве здравоохранения рассказали о щедром предложении от Кабинета министров Украины для молодых врачей. Врачам, которые в этом году завершили подготовку в интернатуре, предлагают одноразовую выплату в размере 200 тыс. грн, однако есть нюанс — работать нужно в сельской местности или на прифронтовых территориях.
Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры
Такой возможностью могут воспользоваться выпускники 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава и МОН.
Отмечается, чтобы получить такую выплату, врач должен трудоустроиться по меньшей мере на три года в сельской местности или на прифронтовых территориях и до 10 октября подать в высшее образование, где он или она проходила интернатуру, документы.
Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий, уточнили в Минздраве.
Напомним: портал "Комментарии" писал о налогах, которые власти хотят ввести для украинцев.