logo

BTC/USD

110980

ETH/USD

3937.67

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн

Власти обещают большие выплаты молодым врачам: где предлагают работать

25 сентября 2025, 19:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Министерстве здравоохранения рассказали о щедром предложении от Кабинета министров Украины для молодых врачей. Врачам, которые в этом году завершили подготовку в интернатуре, предлагают одноразовую выплату в размере 200 тыс. грн, однако есть нюанс — работать нужно в сельской местности или на прифронтовых территориях.

Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн

Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры

Такой возможностью могут воспользоваться выпускники 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава и МОН.

"Эта правительственная инициатива поддержит молодых врачей, которые решат работать в общинах, где особенно нужна медицинская помощь", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, чтобы получить такую выплату, врач должен трудоустроиться по меньшей мере на три года в сельской местности или на прифронтовых территориях и до 10 октября подать в высшее образование, где он или она проходила интернатуру, документы.

Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий, уточнили в Минздраве.

"Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года. Помощь придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения врача по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей. В то же время возвращать средства не требуется, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств или установления инвалидности и или в армию”, — объяснили в министерстве.

Напомним: портал "Комментарии" писал о налогах, которые власти хотят ввести для украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/uk/molodi-likari-mozhut-podati-zayavku-na-otrimannya-200-tis-grn-vid-derzhavi-do-10-zhovtnya
Теги:

Новости

Все новости