Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн

В Министерстве здравоохранения рассказали о щедром предложении от Кабинета министров Украины для молодых врачей. Врачам, которые в этом году завершили подготовку в интернатуре, предлагают одноразовую выплату в размере 200 тыс. грн, однако есть нюанс — работать нужно в сельской местности или на прифронтовых территориях.

Такой возможностью могут воспользоваться выпускники 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава и МОН.

"Эта правительственная инициатива поддержит молодых врачей, которые решат работать в общинах, где особенно нужна медицинская помощь", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, чтобы получить такую выплату, врач должен трудоустроиться по меньшей мере на три года в сельской местности или на прифронтовых территориях и до 10 октября подать в высшее образование, где он или она проходила интернатуру, документы.

Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий, уточнили в Минздраве.

"Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года. Помощь придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения врача по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей. В то же время возвращать средства не требуется, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств или установления инвалидности и или в армию”, — объяснили в министерстве.

