29 жовтня 2025 року близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської обласної прокуратури.

Звірячий удар по дитячій лікарні у Херсоні: що відомо про дітей

Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди.

Президент України Володимир Зеленський опублікував жахливі фото обстріляної лікарні та наголосив, що ворог не міг не знати, куди б’є.

"Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", – підкреслив голова української держави.

За його словами, зараз Росія – найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну.

"Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні. І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні!" — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 22 жовтня зранку окупанти вдарили по приватному дитячому садку в Харкові, тоді, коли там були діти. Голова української держави Володимир Зеленський показав жахливі фото евакуації малечі з палаючої та зруйнованої будівлі.