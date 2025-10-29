29 октября 2025 около 09:20 враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Зверский удар по детской больнице в Херсоне: что известно о детях

В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Здания больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены близлежащие сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ужасные фото обстрелянной больницы и подчеркнул, что враг не мог не знать, куда избивает.

"Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в общине. Больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и лечившихся детей. Самому младшему раненному ребенку восемь лет был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице, и Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень", – подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, сейчас Россия – крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала никакая возможность закончить войну.

"Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине. И в этом году, когда так много американских усилий, чтобы окончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто кроме давления и силы. Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и дальше, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами нужно обращаться только так, как они заслуживают – силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине!" – отметил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22 октября утром оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове, когда там были дети. Глава украинского государства Владимир Зеленский показал ужасные фото эвакуации малышей из горящего и разрушенного здания.