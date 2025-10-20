logo_ukra

BTC/USD

110351

ETH/USD

3952.56

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори

Народний депутат Мазурашу розповів, чи насправді рішенням РНБО заборонено проведення переговорів з Путіним

20 жовтня 2025, 20:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак неодноразово президенту згадували про заборону проводити переговори з лідером країни-агресора. 

Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Георгій Мазурашу пояснив, чи є заборона на переговори з російським лідером Володимиром Путіним. 

За його словами, заборони на переговори з росіянами і з їх президентом немає.

“Є рішення РНБО, в якому у другому пункті фігурує таке формулювання: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним". Констатувати неможливість і заборонити — все ж різні речі”, — пояснив народний депутат. 

Політик зауважив, для того, щоби припинити війну і повернути мир в Україну, напевно, і Президенту доводиться робити і неможливе. Як це роблять і Захисники на передовій.

“Тому "неможливість" — не перепона для проведення переговорів: заради миру в Україні Володимир Олександрович цілком може зробити і цю, констатовано як неможливу, річ…”, — зауважив народний депутат. 

Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори - фото 2
Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Саміт планують провести в Угорщині. Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для перемовин з Путіним. За його словами, їм подобається лідер країни Віктор Орбан.

Щодо можливої присутності на зустрічі у Будапешті лідера України Дональд Трамп зазначив, що найбільш ймовірно це буде його (Трампа — ред.) двостороння зустріч з Путіним, “але ми будемо в контакті із Зеленським”. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nardepSN/2038
Теги:

Новини

Всі новини