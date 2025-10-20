Зустріч Зеленського та Путіна: у Раді пояснили заборону на переговори

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак неодноразово президенту згадували про заборону проводити переговори з лідером країни-агресора.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Георгій Мазурашу пояснив, чи є заборона на переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

За його словами, заборони на переговори з росіянами і з їх президентом немає.

“Є рішення РНБО, в якому у другому пункті фігурує таке формулювання: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним". Констатувати неможливість і заборонити — все ж різні речі”, — пояснив народний депутат.

Політик зауважив, для того, щоби припинити війну і повернути мир в Україну, напевно, і Президенту доводиться робити і неможливе. Як це роблять і Захисники на передовій.

“Тому "неможливість" — не перепона для проведення переговорів: заради миру в Україні Володимир Олександрович цілком може зробити і цю, констатовано як неможливу, річ…”, — зауважив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Саміт планують провести в Угорщині. Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для перемовин з Путіним. За його словами, їм подобається лідер країни Віктор Орбан.

Щодо можливої присутності на зустрічі у Будапешті лідера України Дональд Трамп зазначив, що найбільш ймовірно це буде його (Трампа — ред.) двостороння зустріч з Путіним, “але ми будемо в контакті із Зеленським”.



