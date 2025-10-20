Встреча Зеленского и Путина: в Раде объяснили запрет на переговоры

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако неоднократно президенту упоминали о запрете на проведение переговоров с лидером страны-агрессора.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Георгий Мазурашу объяснил, есть ли запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, запрета на переговоры с россиянами и с их президентом нет.
Политик отметил, для того чтобы прекратить войну и вернуть мир в Украину, наверное, и Президенту приходится делать и невозможное. Как это делают и защитники на передовой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Саммит планируют провести в Венгрии. Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным. По его словам, им нравится лидер страны Виктор Орбан.
Относительно возможного присутствия на встрече в Будапеште лидера Украины Дональд Трамп отметил, что наиболее вероятно это будет его (Трампа – ред.) двусторонняя встреча с Путиным, "но мы будем в контакте с Зеленским".