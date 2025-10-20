Встреча Зеленского и Путина: в Раде объяснили запрет на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако неоднократно президенту упоминали о запрете на проведение переговоров с лидером страны-агрессора.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу объяснил, есть ли запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, запрета на переговоры с россиянами и с их президентом нет.

"Есть решение СНБО, в котором во втором пункте фигурирует следующая формулировка: "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным". Констатировать невозможность и запретить — все же разные вещи", — пояснил народный депутат.

Политик отметил, для того чтобы прекратить войну и вернуть мир в Украину, наверное, и Президенту приходится делать и невозможное. Как это делают и защитники на передовой.

"Поэтому "невозможность" — не преграда для проведения переговоров: ради мира в Украине Владимир Александрович вполне может сделать и эту, констатированную как невозможную вещь...", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Саммит планируют провести в Венгрии. Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным. По его словам, им нравится лидер страны Виктор Орбан.

Относительно возможного присутствия на встрече в Будапеште лидера Украины Дональд Трамп отметил, что наиболее вероятно это будет его (Трампа – ред.) двусторонняя встреча с Путиным, "но мы будем в контакте с Зеленским".



