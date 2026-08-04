Зустріч Зеленського і Трампа остаточно поховала надії на мир в Україні: експерт шокував причиною

Після переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у публічному просторі значно зросли очікування щодо активізації мирного процесу та ухвалення нових рішень про військову підтримку Києва. Однак наразі підстав говорити про конкретні домовленості немає. Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко.

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За його словами, переговори справді дали позитивні політичні сигнали, проте частина суспільства та медіа передчасно сприйняли їх як уже ухвалені рішення.

"Сигнали були позитивні, але складається враження, ніби всі питання вже вирішені. Насправді Дональд Трамп ніколи не заявляв, що остаточні рішення вже ухвалені", – зазначив Чаленко.

Політолог наголосив, що зараз триває підготовча робота щодо можливого розширення виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, до консультацій залучені провідні американські оборонні компанії.

"Відбулося чимало зустрічей із представниками Lockheed Martin, Raytheon, Boeing та інших виробників. Робота ведеться, однак про конкретні результати говорити поки що передчасно", – пояснив експерт.

Чаленко також звернув увагу, що нинішнє зростання песимістичних оцінок не пов'язане зі зміною позиції Вашингтона. На його думку, головною перешкодою залишається небажання Кремля погоджуватися на запропоновані формати припинення бойових дій.

"Причини песимізму потрібно шукати насамперед у сигналах із Москви. Очевидно, Росія не підтримала низку пропозицій щодо припинення вогню", – наголосив він.

Водночас експерт закликав не поспішати з висновками. Він нагадав, що державний секретар США Марко Рубіо раніше заявляв про можливість появи більшої визначеності щодо переговорного процесу вже найближчими тижнями.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Ігор Рейтерович прокоментував резонансну заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного про те, що найближчим часом Україна навряд чи зможе стати членом НАТО. На думку експерта, слова колишнього головнокомандувача ЗСУ не свідчать про відмову від євроатлантичного курсу, а лише відображають нинішню міжнародну політичну ситуацію.