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Встреча Зеленского и Трампа окончательно похоронила надежды на мир в Украине: эксперт шокировал причину

Политолог Игорь Чаленко заявил, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа появились положительные сигналы, однако говорить о прорыве в мирном процессе или новых решениях по военной помощи Украине пока рано

4 августа 2026, 16:30
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Клименко Елена

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в публичном пространстве значительно возросли ожидания активизации мирного процесса и принятия новых решений о военной поддержке Киева. Однако пока оснований говорить о конкретных договоренностях нет. Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко.

Встреча Зеленского и Трампа окончательно похоронила надежды на мир в Украине: эксперт шокировал причину

Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры действительно дали положительные политические сигналы, однако часть общества и медиа преждевременно восприняли их как уже принятые решения.

"Сигналы были положительные, но создается впечатление, будто все вопросы уже решены. На самом деле, Дональд Трамп никогда не заявлял, что окончательные решения уже приняты", – отметил Чаленко.

Политолог подчеркнул, что сейчас идет подготовительная работа по возможному расширению производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, к консультациям привлечены ведущие американские оборонные компании.

"Состоялось множество встреч с представителями Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и других производителей. Работа ведется, однако о конкретных результатах говорить пока преждевременно", – объяснил эксперт.

Чаленко также обратил внимание, что нынешний рост пессимистических оценок не связан с изменением позиции Вашингтона. По его мнению, главным препятствием остается нежелание Кремля соглашаться на предложенные форматы прекращения боевых действий.

"Причины пессимизма нужно искать, прежде всего, в сигналах из Москвы. Очевидно, Россия не поддержала ряд предложений по прекращению огня", – подчеркнул он.

В то же время, эксперт призвал не спешить с выводами. Он напомнил, что государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявлял о возможности появления большей определенности по переговорному процессу уже в ближайшие недели.  

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог Игорь Рейтерович прокомментировал резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. По мнению эксперта, слова бывшего главнокомандующего ВСУ не свидетельствуют об отказе от евроатлантического курса, а лишь отражают нынешнюю международную политическую ситуацию.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MjUqQGoIuEw&t=262s
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