Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у межах робочого візиту до Туреччини зустрівся з головою Національної розвідувальної організації (MİT) Ібрагімом Калином. Сторони зосередилися на аналізі воєнної ситуації та безпекових загрозах.

Зустріч в Анкарі: секретар РНБО та голова розвідки Туреччини скоординували дії щодо ситуації на фронті та в Чорному морі

"Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію з урахуванням ситуації на фронті і ширшого регіонального контексту", — повідомив Умєров за підсумками зустрічі.

Ключовим блоком перемовин стали гуманітарні питання, зокрема визволення українських захисників та цивільних із неволі. Секретар РНБО підкреслив особливу роль Анкари у цьому процесі:

"Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни".

Також посадовці приділили увагу стабільності в акваторії Чорного моря. За словами Рустема Умєрова, Київ та Анкара продовжують "системну взаємодію", спрямовану на підтримання безпеки у важливому для обох держав регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду за результатами міжнародних зустрічей щодо завершення війни. Глава держави повідомив, що "була детальна доповідь нашої переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії", під час якої сторони обговорили аспекти, які неможливо було озвучувати раніше.

Зеленський висловив вдячність українським дипломатам за роботу в умовах складного діалогу. Зокрема, він подякував "за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних". Також Президент відзначив роль Вашингтона: "Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними".