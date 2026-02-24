logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Встреча в Анкаре: секретарь СНБО и глава разведки Турции скоординировали действия по ситуации на фронте и Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча в Анкаре: секретарь СНБО и глава разведки Турции скоординировали действия по ситуации на фронте и Черном море

Украина и Турция усиливают взаимодействие: Умеров провел переговоры с Ибрагимом Калином по поводу вызовов безопасности

24 февраля 2026, 20:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в рамках рабочего визита в Турцию встретился с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калином. Стороны сосредоточились на анализе военной ситуации и угрозах безопасности.

Встреча в Анкаре: секретарь СНБО и глава разведки Турции скоординировали действия по ситуации на фронте и Черном море

Встреча в Анкаре: секретарь СНБО и глава разведки Турции скоординировали действия по ситуации на фронте и Черном море

"Предметно обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, ход переговорных процессов и дальнейшую координацию с учетом ситуации на фронте и более широкого регионального контекста", — сообщил Умеров по итогам встречи.

Ключевым блоком переговоров стали гуманитарные вопросы, в частности, освобождение украинских защитников и гражданских из неволи. Секретарь СНБО подчеркнул особую роль Анкары в этом процессе:

"Турция остается важным партнером и одной из ключевых площадок для диалога. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время прошли новые обмены".

Также чиновники уделили внимание стабильности в акватории Черного моря. По словам Рустема Умерова, Киев и Анкара продолжают "системное взаимодействие", направленное на поддержание безопасности в важном для обоих государств регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам международных встреч по завершению войны. Глава государства сообщил, что "был детальный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии", в ходе которой стороны обсудили аспекты, которые невозможно было озвучивать раньше.

Зеленский выразил благодарность украинским дипломатам за работу в условиях сложного диалога. В частности, он поблагодарил "за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных". Также Президент отметил роль Вашингтона: "Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости