Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в рамках рабочего визита в Турцию встретился с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагимом Калином. Стороны сосредоточились на анализе военной ситуации и угрозах безопасности.

Встреча в Анкаре: секретарь СНБО и глава разведки Турции скоординировали действия по ситуации на фронте и Черном море

"Предметно обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, ход переговорных процессов и дальнейшую координацию с учетом ситуации на фронте и более широкого регионального контекста", — сообщил Умеров по итогам встречи.

Ключевым блоком переговоров стали гуманитарные вопросы, в частности, освобождение украинских защитников и гражданских из неволи. Секретарь СНБО подчеркнул особую роль Анкары в этом процессе:

"Турция остается важным партнером и одной из ключевых площадок для диалога. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время прошли новые обмены".

Также чиновники уделили внимание стабильности в акватории Черного моря. По словам Рустема Умерова, Киев и Анкара продолжают "системное взаимодействие", направленное на поддержание безопасности в важном для обоих государств регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам международных встреч по завершению войны. Глава государства сообщил, что "был детальный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии", в ходе которой стороны обсудили аспекты, которые невозможно было озвучивать раньше.

Зеленский выразил благодарность украинским дипломатам за работу в условиях сложного диалога. В частности, он поблагодарил "за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных". Также Президент отметил роль Вашингтона: "Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными".