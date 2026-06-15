Зустріч із Усиком стала остаточим фіаско для Трампа: розкрито шокуючі деталі

Політолог Олесь Доній прокоментував резонансне фото українського боксера, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, олімпійського чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) з президентом США Дональдом Трампом.

Фото: з відкритих джерел

За словами Донія, поява Усика у колі американського політичного істеблішменту може розглядатися як елемент непрямого впливу на українське керівництво. Він припускає, що команда Трампа могла використовувати популярність спортсмена як символічний інструмент тиску на президента України Володимира Зеленського. Водночас політолог наголошує, що подібні політичні технології працюють лише в умовах повноцінного виборчого процесу та конкуренції.

Експерт підкреслив, що у Вашингтоні, на його думку, не врахували специфіку української політичної системи в умовах війни. Він зазначив, що в Україні наразі відсутній класичний демократичний виборчий цикл, а питання його запуску може вирішуватися виключно чинним президентом. Саме тому, як вважає Доній, розрахунок на альтернативні політичні фігури як інструмент впливу є помилковим.

"Зустріч Усика з Трампом — це безперечно засіб тиску на Зеленського збоку США. Якщо Зеленський не буде погоджуватись на щось, то теоретично США можуть зробити ставку на другого, розкрученого і популярного не політичного політика. Це очевидно і працює лише, коли є демократія.

Але є речі неочевидні для Трампа. В Україні вже давно немає демократії, бо немає демократичних процедур (виборів). Це прокол адміністрації Трампа, яка думає, що таким чином може тиснути на Зеленського", — зазначив Доній.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не має реальних військових перспектив у нинішній війні, тому Кремль дедалі активніше використовує переговорний трек як інструмент затягування часу, вважає експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов.