logo

BTC/USD

66609

ETH/USD

1815.27

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Встреча с Усиком стала окончательным фиаско для Трампа: раскрыты шокирующие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча с Усиком стала окончательным фиаско для Трампа: раскрыты шокирующие детали

В США, похоже, не учитывают, что в Украине отсутствует избирательный процесс, а его восстановление может инициировать только Владимир Зеленский

15 июня 2026, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Олесь Доний прокомментировал резонансное фото украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, олимпийского чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча с Усиком стала окончательным фиаско для Трампа: раскрыты шокирующие детали

Фото: из открытых источников

По словам Дония, появление Усика в кругу американского политического истеблишмента может рассматриваться как элемент косвенного влияния на украинское руководство. Он предполагает, что команда Трампа могла использовать популярность спортсмена как символический инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, политолог отмечает, что подобные политические технологии работают только в условиях полноценного избирательного процесса и конкуренции.

Эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне, по его мнению, не учли специфику украинской политической системы в условиях войны. Он отметил, что в Украине отсутствует классический демократический избирательный цикл, а вопрос его запуска может решаться исключительно действующим президентом. Именно поэтому, как считает Доний, расчет на альтернативные политические фигуры как инструмент влияния ошибочный.

"Встреча Усика с Трампом — это, безусловно, средство давления на Зеленской стороне США. Если Зеленский не будет соглашаться на что-то, то теоретически США могут сделать ставку на второго, раскрученного и популярного не политического политика. Это очевидно и работает только когда есть демократия.

Но есть вещи неочевидные для Трампа. В Украине уже давно нет демократии, потому что нет демократических процедур (выборов). Это прокол администрации Трампа, которая думает, что таким образом может оказывать давление на Зеленского", — отметил Доний.

Портал "Комментарии" уже писал , что у России нет реальных военных перспектив в нынешней войне, поэтому Кремль все активнее использует переговорный трек как инструмент затягивания времени, считает эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости