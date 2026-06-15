Встреча с Усиком стала окончательным фиаско для Трампа: раскрыты шокирующие детали

Политолог Олесь Доний прокомментировал резонансное фото украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, олимпийского чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: из открытых источников

По словам Дония, появление Усика в кругу американского политического истеблишмента может рассматриваться как элемент косвенного влияния на украинское руководство. Он предполагает, что команда Трампа могла использовать популярность спортсмена как символический инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, политолог отмечает, что подобные политические технологии работают только в условиях полноценного избирательного процесса и конкуренции.

Эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне, по его мнению, не учли специфику украинской политической системы в условиях войны. Он отметил, что в Украине отсутствует классический демократический избирательный цикл, а вопрос его запуска может решаться исключительно действующим президентом. Именно поэтому, как считает Доний, расчет на альтернативные политические фигуры как инструмент влияния ошибочный.

"Встреча Усика с Трампом — это, безусловно, средство давления на Зеленской стороне США. Если Зеленский не будет соглашаться на что-то, то теоретически США могут сделать ставку на второго, раскрученного и популярного не политического политика. Это очевидно и работает только когда есть демократия.

Но есть вещи неочевидные для Трампа. В Украине уже давно нет демократии, потому что нет демократических процедур (выборов). Это прокол администрации Трампа, которая думает, что таким образом может оказывать давление на Зеленского", — отметил Доний.

Портал "Комментарии" уже писал , что у России нет реальных военных перспектив в нынешней войне, поэтому Кремль все активнее использует переговорный трек как инструмент затягивания времени, считает эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов.