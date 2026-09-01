Зустріч G20 відбулася на підвищених тоннах: який ультиматум США виставили РФ у війні в Україні

Міністр фінансів США Скотт Бессент на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, провів переговори з головою російського Мінфіну Антоном Сілуановим. Проте зустріч, зважаючи на все, не призвела до зближення позицій Москви і Вашингтона.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови, Бессент прямо заявив російському колезі: США не готові надавати Росії економічну підтримку або укладати угоди з інших напрямків до завершення війни проти України.

За даними агентства, Силуанов під час переговорів намагався перевести розмову на теми взаємного інтересу та можливої фінансової співпраці. Проте Бессент зупинив цю дискусію, наголосивши, що жодних домовленостей не буде, доки війна не закінчиться.

"Нічого неможливо, поки війна не закінчиться", — таку позицію американського міністра передає Reuters.

При цьому російське Міністерство фінансів після зустрічі повідомило, що сторони обговорили фінансову співпрацю у рамках G20. Американська сторона раніше вказувала, що одним із головних питань переговорів міг стати мирний план президента США Дональда Трампа щодо України.

Сам факт зустрічі двох міністрів фінансів на тлі війни, що триває, виглядає примітно. Москва зацікавлена у відновленні економічних зв'язків із Заходом та ослабленні санкційного тиску, тоді як Вашингтон продовжує пов'язувати можливе розширення співпраці із припиненням війни.

Таким чином, переговори в Ешвіллі поки що швидше продемонстрували збереження жорсткої позиції США: економічні перспективи Росії безпосередньо залежать від того, чи Кремль готовий змінити курс щодо України.

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