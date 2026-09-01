Встреча G20 прошла на повышенных тоннах: какой ультиматум США выставили РФ по войне в Украине

Министр финансов США Скотт Бессент на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, провел переговоры с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Однако встреча, судя по всему, не привела к сближению позиций Москвы и Вашингтона.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора, Бессент прямо заявил российскому коллеге: США не готовы предоставлять России экономическую поддержку или заключать соглашения по другим направлениям до завершения войны против Украины.

По данным агентства, Силуанов во время переговоров пытался перевести разговор на темы взаимного интереса и возможного финансового сотрудничества. Однако Бессент остановил эту дискуссию, подчеркнув, что никаких договоренностей не будет, пока война не закончится.

"Ничего невозможно, пока война не закончится", — такую позицию американского министра передает Reuters.

При этом российское Министерство финансов после встречи сообщило, что стороны обсудили финансовое сотрудничество в рамках G20. Американская сторона ранее указывала, что одним из главных вопросов переговоров мог стать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

Сам факт встречи двух министров финансов на фоне продолжающейся войны выглядит примечательно. Москва заинтересована в восстановлении экономических связей с Западом и ослаблении санкционного давления, тогда как Вашингтон продолжает увязывать возможное расширение сотрудничества с прекращением войны.

Таким образом, переговоры в Эшвилле пока скорее продемонстрировали сохранение жесткой позиции США: экономические перспективы России напрямую зависят от того, готов ли Кремль изменить курс в отношении Украины.

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