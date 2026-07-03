Зупинити масовані удари Путіна по Україні можна лише так: Зеленському озвучили категоричну вимогу

Російські масовані атаки по Києву та інших українських містах значною мірою спрямовані на створення гучного інформаційного ефекту. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в інтерв'ю журналістці Ірині Узловій.

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За його словами, широке висвітлення наслідків російських ударів, зокрема масштабних пожеж і руйнувань, може використовуватися Кремлем у пропагандистських цілях. Андрющенко вважає, що саме резонансні кадри з українських міст стають частиною інформаційної війни, а тому Росія прагне завдати ударів, які матимуть максимальний візуальний ефект.

На його думку, змінити ситуацію можна шляхом однакового застосування правил до всіх журналістів, які працюють в Україні. Він запропонував, щоб іноземні медіа дотримувалися тих самих обмежень, що й українські журналісти, зокрема щодо публікації матеріалів із місць російських обстрілів.

Андрющенко наголосив, що чинне українське законодавство вже передбачає відповідальність за порушення правил висвітлення наслідків ударів, однак ці вимоги мають однаково поширюватися на всіх акредитованих представників медіа незалежно від країни походження.

За його словами, запровадження єдиного підходу допоможе зменшити кількість матеріалів, які можуть бути використані Росією для інформаційного впливу. Активіст переконаний, що якщо Кремль не отримуватиме бажаного медійного ефекту від атак на Київ, Дніпро та інші українські міста, мотивація до проведення подібних обстрілів може частково знизитися.

Водночас він підкреслив, що йдеться не про обмеження роботи журналістів загалом, а про однакове виконання встановлених правил безпеки та висвітлення наслідків російських атак усіма представниками медіа, які працюють в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські масовані атаки останніх місяців свідчать про зміну тактики. Якщо раніше окупанти розпорошували удари між різними цілями, то тепер дедалі частіше концентрують більшість ракет і безпілотників на одному або двох великих містах. Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.