Остановить массированные удары Путина по Украине можно так: Зеленскому озвучили категорическое требование

Российские массированные атаки по Киеву и другим украинским городам в значительной степени направлены на создание громкого информационного эффекта. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью журналистке Ирине Узловой.

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По его словам, широкое освещение последствий российских ударов, в частности, масштабных пожаров и разрушений, может использоваться Кремлем в пропагандистских целях. Андрющенко считает, что именно резонансные кадры из украинских городов становятся частью информационной войны, а потому Россия стремится нанести удары, которые будут иметь максимальный визуальный эффект.

По его мнению, изменить ситуацию можно путем одинакового применения правил ко всем работающим в Украине журналистам. Он предложил, чтобы иностранные медиа соблюдали те же ограничения, что и украинские журналисты, в частности, по публикации материалов с мест российских обстрелов.

Андрющенко подчеркнул, что действующее украинское законодательство уже предусматривает ответственность за нарушение правил освещения последствий ударов, однако эти требования должны все равно распространяться на всех аккредитованных представителей медиа независимо от страны происхождения.

По его словам, введение единого подхода поможет снизить количество материалов, которые могут быть использованы Россией для информационного влияния. Активист убежден, что если Кремль не будет получать желаемый медийный эффект от атак на Киев, Днепр и другие украинские города, мотивация к проведению подобных обстрелов может частично снизиться.

В то же время, он подчеркнул, что речь идет не об ограничении работы журналистов в целом, а о одинаковом выполнении установленных правил безопасности и освещении последствий российских атак всеми представителями медиа, работающих в Украине.

Портал " Комментарии" уже писал, что российские массированные атаки последних месяцев свидетельствуют об изменении тактики. Если раньше оккупанты распыляли удары между разными целями, то теперь все чаще концентрируют большинство ракет и беспилотников в одном или двух крупных городах. Об этом в комментарии 24 Канала заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.