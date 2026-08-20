Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області та водночас зірвали спробу російських військових провести показову операцію на Вовчанському напрямку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що українські військові нещодавно просунулися на північ від Білого Колодязя, розташованого на північ від Харкова. Про зміну ситуації на цій ділянці фронту, зокрема, свідчать оприлюднені геолокаційні відеозаписи.

Водночас російські військові спробували організувати операцію з підняття свого прапора на Вовчанському напрямку. Однак українські захисники не дозволили противнику реалізувати задум. За даними Державної прикордонної служби України, Сили оборони завдали удару по російських військових, які намагалися провести цю операцію.

В ISW наголошують, що подібні дії мають не лише військове, а й інформаційне значення. На думку аналітиків, демонстративне встановлення російського прапора є елементом когнітивної війни Кремля, покликаним створити враження про нібито значні успіхи російської армії.

Попри це, російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Великого Бурлука 18 та 19 серпня. Проте просунутися вперед їм не вдалося.

Таким чином, на півночі Харківщини ситуація залишається напруженою: окупанти продовжують шукати можливості для наступу, але українські військові чинять опір і на окремих ділянках навіть відвойовують позиції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін намагається подати погіршення економічної ситуації в РФ як "скромне, але позитивне" зростання. Водночас він уже змушений публічно визнавати наслідки понад чотирьох років війни та українських далекобійних ударів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



