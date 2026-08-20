ВСУ сорвали российский замысел: где оккупанты пытались поднять свой флаг

Силы обороны Украины смогли продвинуться на севере Харьковской области и вместе с тем сорвали попытку российских военных провести показательную операцию на Волчанском направлении. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что украинские военные недавно продвинулись к северу от Белого Колодца, расположенного к северу от Харькова. Об изменении ситуации на этом участке фронта, в частности, говорят обнародованные геолокационные видеозаписи.

В то же время, российские военные попытались организовать операцию по поднятию своего флага на Волчанском направлении. Однако украинские защитники не позволили противнику реализовать замысел. По данным Государственной пограничной службы Украины, Силы обороны нанесли удар по российским военным, пытавшимся провести эту операцию.

В ISW отмечают, что подобные действия имеют не только военное, но и информационное значение. По мнению аналитиков, демонстративная установка русского флага является элементом когнитивной войны Кремля, призванным создать впечатление о якобы значительных успехах русской армии.

Несмотря на это, российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в районе Большого Бурлука 18 и 19 августа. Однако продвинуться вперед им не удалось.

Таким образом, на севере Харьковщины ситуация остается напряженной: оккупанты продолжают искать возможности для наступления, но украинские военные сопротивляются и на отдельных участках даже отвоевывают позиции.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин пытается представить ухудшение экономической ситуации в РФ как "скромный, но положительный" рост. В то же время, он уже вынужден публично признавать последствия более четырех лет войны и украинских дальнобойных ударов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



