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ЗСУ завдали удару за 1300 км: Генштаб розкрив, які стратегічні об'єкти Росії опинилися під атакою

Вогонь охопив секретний об'єкт Росрезерву в Удмуртії, а в окупованому Криму та на Луганщині вражені склади палива та безпілотників

28 липня 2026, 12:32
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Кравцев Сергей

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу країни-агресора. Протягом 27-28 липня українські підрозділи атакували одразу кілька стратегічно важливих об'єктів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ завдали удару за 1300 км: Генштаб розкрив, які стратегічні об'єкти Росії опинилися під атакою

Удар по Росії. Фото: з відкритих джерел

Однією з найвіддаленіших цілей став федеральний комбінат "Пріоритет", розташований у селищі Борок Удмуртської Республіки. За даними українського командування, об'єкт був успішно вражений, після чого на його території виникла масштабна пожежа.

У Генштабі пояснили, що підприємство входить до системи державного матеріального резерву Росії та вважається стратегічним об'єктом закритого типу. Комбінат знаходиться під посиленою охороною та використовується для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, призначених для забезпечення армії та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Особливу увагу привертає дальність операції. Для поразки об'єкту українським коштам довелося подолати понад 1300 кілометрів, що підтверджує можливості ЗСУ завдавати ударів далеко за межами лінії фронту.

Крім того, українські військові повідомили про успішну поразку складу матеріально-технічного забезпечення та сховища паливно-мастильних матеріалів біля населеного пункту Ічки у тимчасово окупованому Криму. Ще однією метою став склад безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

У Генеральному штабі наголосили, що удари спрямовані на зниження логістичних можливостей російських військ та послаблення їхньої здатності забезпечувати бойові дії. Результати ураження об'єктів продовжують уточнюватись.

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Джерело: https://t.me/c/1188235024/1074381
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