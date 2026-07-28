ВСУ нанесли удар за 1300 км: Генштаб раскрыл, какие стратегические объекты России оказались под атакой

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной инфраструктуре России как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу страны-агрессора. В течение 27-28 июля украинские подразделения атаковали сразу несколько стратегически важных объектов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар по России. Фото: из открытых источников

Одной из наиболее удаленных целей стал федеральный комбинат "Приоритет", расположенный в поселке Борок Удмуртской Республики. По данным украинского командования, объект был успешно поражен, после чего на его территории возник масштабный пожар.

В Генштабе пояснили, что предприятие входит в систему государственного материального резерва России и считается стратегическим объектом закрытого типа. Комбинат находится под усиленной охраной и используется для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения армии и действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание привлекает дальность операции. Для поражения объекта украинским средствам пришлось преодолеть более 1300 километров, что подтверждает возможности ВСУ наносить удары далеко за пределами линии фронта.

Кроме того, украинские военные сообщили об успешном поражении склада материально-технического обеспечения и хранилища горюче-смазочных материалов возле населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. Еще одной целью стал склад беспилотных летательных аппаратов российских войск в районе Червонопоповки Луганской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что удары направлены на снижение логистических возможностей российских войск и ослабление их способности обеспечивать боевые действия. Результаты поражения объектов продолжают уточняться.

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