ЗСУ забезпечать тотальне фіаско РФ взимку: розкрито неочікуваний нюанс

Холодний сезон традиційно підсилює оборонні позиції Збройних сил України, тоді як зимовий наступ ворога зазнає "абсолютного провалу", як це було торік. Таку думку висловив речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зимові атаки російських військ у минулому призводили саме до "абсолютного провалу".

"Отже, у цьому сенсі маємо радше позитивні новини", — підкреслив Трегубов.

Холодна пора традиційно ускладнює пересування та логістику для окупантів, що зміцнює оборону українських військ.

Щодо потенційного просування російських сил, зокрема в напрямку Костянтинівки, наразі передбачити важко. За словами Трегубова, успішність наступальних дій ворога залежить від низки факторів: відваги солдатів, рівня їхньої бойової підготовки та мобілізаційних можливостей Росії.

Головним викликом залишається здатність агресора поповнювати свої війська живою силою, що визначатиме перспективи нових атак взимку.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, у вересні агресія Росії проти України посилилася на 36% порівняно із серпнем. Тоді ворог здійснив 5 638 запусків дронів-камікадзе і 185 нічних ракетних ударів. Особливо вражаючою стала ніч 7 вересня, коли Росія випустила рекордні 810 дронів – найбільше за весь час війни.

