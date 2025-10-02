ВСУ обеспечат тотальное фиаско РФ зимой: раскрыт неожиданный нюанс

Холодный сезон традиционно усиливает оборонные позиции Вооруженных сил Украины, тогда как зимнее наступление врага испытывает "абсолютный провал", как это было в прошлом году. Такое мнение высказал представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что зимние атаки российских войск в прошлом приводили именно к "абсолютному провалу".

"Итак, в этом смысле имеем скорее положительные новости", — подчеркнул Трегубов.

Холодная пора традиционно усложняет передвижение и логистику для окупантов, что укрепляет оборону украинских войск.

Относительно потенциального продвижения российских сил, в частности в направлении Константиновки, предугадать трудно. По словам Трегубова, успеваемость наступательных действий врага зависит от ряда факторов: отваги солдат, уровня их боевой подготовки и мобилизационных возможностей России.

Главным вызовом остается способность агрессора пополнять свои войска живой силой, что будет определять перспективы новых атак зимой.

