ЗСУ взяли в полон найманців із 37 країн: в Україні назвали кількість полонених іноземців

В українському полоні зараз перебувають 136 найманців із 37 країн світу, які воювали на боці РФ.

Найманець із Африки. Фото: з відкритих джерел

Україна інформує іноземні держави про факти вербування їхніх громадян до російських військ. Про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, якого цитує Укрінформ.

За його словами, інформацію про цих полонених, відео з ними та документальні матеріали Україна використовує для комунікації з партнерами та іноземними посольствами. Українська сторона передає відповідну інформацію тим країнам, громадян яких РФ найактивніше вербує на війну проти України.

"Ми цю інформацію доводимо точково по відношенню до тих країн, в яких найбільше відбувається вербування їхніх громадян в збройні сили Російської Федерації. Ця робота дає свої позитивні результати", — сказав Охріменко.

У майбутньому він пообіцяв оприлюднити більше інформації про полонених іноземних найманців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що на Торецькому напрямку українські військові захопили в полон найманця із Сенегалу, який воював на боці Росії. За словами полоненого, він приїхав до Росії для навчання і провів там два роки. Сенегалець планував залишити країну та попрямувати до Німеччини, однак росіяни запропонували йому участь на війні в Україні, щоб заробити гроші для виїзду з Росії.

Раніше видання "Коментарі" писало, що близько 10 тисяч військових з Північної Кореї брали участь у бойових діях проти України на боці Росії. Крім північнокорейців, на боці РФ воюють і найманці з інших країн. Йдеться, зокрема, про громадян Венесуели, Колумбії, деяких африканських країн та Індії.

Відомо, що торік прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Росії наполягав на поверненні індійських громадян, яких РФ завербувала для участі у війні, та вимагав припинити подальше вербування.