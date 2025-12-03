logo

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ взяли в плен наемников из 37 стран: в Украине назвали количество пленных иностранцев
НОВОСТИ

ВСУ взяли в плен наемников из 37 стран: в Украине назвали количество пленных иностранцев

Кроме россиян, в украинском плену ныне находятся также наемники из разных стран мира, которые воевали на стороне врага

3 декабря 2025, 17:24
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В украинском плену сейчас находятся 136 наемников из 37 стран мира, воевавших на стороне РФ.

ВСУ взяли в плен наемников из 37 стран: в Украине назвали количество пленных иностранцев

Наемник из Африки. Фото: из открытых источников

Украина информирует иностранные государства о фактах вербовки их граждан в российские войска. Об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко, которого цитирует Укринформ.

По его словам, информацию об этих пленных, видео с ними и документальные материалы Украина использует для коммуникации с партнерами и иностранными посольствами. Украинская сторона передает соответствующую информацию тем странам, граждан которых РФ активно вербует на войну против Украины.

"Мы эту информацию доводим точечно по отношению к тем странам, в которых больше всего происходит вербовка их граждан в вооруженные силы Российской Федерации. Эта работа дает свои положительные результаты", — сказал Охрименко.

В будущем он пообещал обнародовать больше информации о пленных иностранных наемниках.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на Торецком направлении украинские военные захватили в плен наемника из Сенегала, воевавшего на стороне России. По словам пленника, он приехал в Россию для учебы и провел там два года. Сенегалец планировал покинуть страну и направиться в Германию, однако россияне предложили ему участие в войне в Украине, чтобы заработать деньги для выезда из России.

Ранее издание "Комментарии" писало, что около 10 тысяч военных из Северной Кореи участвовали в боевых действиях против Украины на стороне России. Кроме северокорейцев, на стороне РФ воюют и наемники из других стран. Речь идет, в частности, о гражданах Венесуэлы, Колумбии, некоторых африканских стран и Индии.

Известно, что в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию настаивал на возвращении индийских граждан, которых РФ завербовала для участия в войне, и потребовал прекратить дальнейшую вербовку.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4065174-v-ukrainskomu-poloni-perebuvaut-136-inozemciv-aki-vouvali-za-rf-koordstab.html
