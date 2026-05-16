Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ влаштували розгром окупантам: що потрапило під удар
ЗСУ влаштували розгром окупантам: що потрапило під удар

Українські сили одночасно накрили командні пункти на Донеччині й завдали нового болючого удару по нафтовій інфраструктурі Росії

16 травня 2026, 19:00
Кравцев Сергей

Сили оборони України в ніч проти 16 травня завдали серії потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Під вогнем опинилися командні пункти, склади, ремонтні бази та місця зосередження живої сили армії РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удари по Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, одним із головних ударів стало ураження пункту управління російських військ у районі Покровська Донецької області. Також українські військові атакували пункт управління безпілотниками противника у Графському на Донеччині.

Окремо українські сили влучили по ангару з військовою технікою окупантів у Селидовому. Крім цього, було завдано удару по складу матеріально-технічних засобів ворога у Бараниківці Луганської області, а також по ремонтному підрозділу російської армії у Привіллі на Херсонщині.

У Генштабі повідомили, що українські військові також відпрацювали по місцях концентрації особового складу армії РФ у Шахтарську, Михайлівці, Ялті та Селидовому на Донеччині, а також у Любимівці Запорізької області та низці інших населених пунктів.

Паралельно українська сторона уточнила результати попередньої атаки по території Росії. Йдеться про удар у ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у РФ. За даними Генштабу, на підприємстві були пошкоджені установки переробки нафти АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установка гідроочищення дизельного пального.

Україна останніми місяцями системно нарощує удари по тилових об’єктах РФ та окупаційних військ, намагаючись зруйнувати логістику, систему управління та паливне забезпечення російської армії. Експерти зазначають, що атаки по НПЗ та командних пунктах дедалі сильніше б’ють по здатності Кремля підтримувати інтенсивність бойових дій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський показав далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Відповідне відео Зеленський виклав у себе у Facebook.




Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0KYwcU2nWSZHhZT6ECxDFuN5TdmBTaZpaJNMxhQLSGcpZxEwhfLSowkErrbbyRN1Ll
