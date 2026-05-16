ВСУ устроили разгром оккупантам: что попало под удар

Силы обороны Украины в ночь на 16 мая нанесли серии мощных ударов по военным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях. Под огнем оказались командные пункты, склады, ремонтные базы и места сосредоточения в живой силе армии РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, одним из главных ударов явилось поражение пункта управления российских войск в районе Покровска Донецкой области. Также украинские военные атаковали пункт управления беспилотниками противника в Графском Донецкой области.

Отдельно украинские силы попали по ангару с военной техникой окупантов в Селидово. Кроме того, был нанесен удар по составу материально-технических средств врага в Бараниковке Луганской области, а также по ремонтному подразделению российской армии в Привилье на Херсонщине.

В Генштабе сообщили, что украинские военные также отработали по местам концентрации личного состава армии РФ в Шахтерске, Михайловке, Ялте и Селидово в Донецкой области, а также в Любимовке Запорожской области и ряде других населенных пунктов.

Параллельно украинская сторона уточнила результаты предварительной атаки по территории России. Речь идет об ударе в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в РФ. По данным Генштаба, на предприятии были повреждены установки переработки нефти АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и гидроочистка дизельного горючего.

Украина в последние месяцы системно наращивает удары по тыловым объектам РФ и оккупационным войскам, пытаясь разрушить логистику, систему управления и топливное обеспечение российской армии. Эксперты отмечают, что атаки по НПЗ и командным пунктам все сильнее отражаются на способности Кремля поддерживать интенсивность боевых действий.

