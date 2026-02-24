logo_ukra

Війна з Росією ЗСУ вибивають окупантів на півдні: звільнено нові села під Гуляйполем
ЗСУ вибивають окупантів на півдні: звільнено нові села під Гуляйполем

ISW фіксує просування українських сил

24 лютого 2026, 07:20
Автор:
Кравцев Сергей

Українські сили продовжують наступальні дії на півдні країни та звільняють нові населені пункти. Про це йдеться у свіжому звіті американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ вибивають окупантів на півдні: звільнено нові села під Гуляйполем

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, геолокаційні кадри від 21 лютого свідчать про просування ЗСУ на схід від Вербового. А відео, опубліковане 22 лютого, підтверджує присутність українських військових у північно-західній частині Тирнуватого, що вказує на звільнення населеного пункту – всупереч заявам російської сторони про збереження контролю.

В ISW наголошують, що з 6 лютого не зафіксовано візуальних доказів сталої присутності російських підрозділів у Тирнуватому. Спікер сил оборони півдня полковник Владислав Волошин 23 лютого також спростував заяви РФ. За його словами, близько 9 лютого до села намагалася проникнути російська диверсійна група, проте її було знищено. Окремі військові РФ можуть залишатися в районі, але говорити про контроль над населеним пунктом підстав немає.

Аналітики також вважають звільненими Андріївку, Остапівське, Піщане, Нечаївку, Радісне та Нове Запоріжжя – у цих селах понад два тижні не спостерігається ознак присутності російських сил.

За оцінкою ISW, успіхи ЗСУ частково пов'язані з проблемами зв'язку в армії РФ після блокування терміналів 1 лютого Starlink компанією SpaceX. Додатковими факторами стали удари по російській логістиці та зміна погодних умов, що ускладнило дії супротивника.

Читайте також на порталі "Коментарі" — посилаючись на дані української розвідки, глава держави Володимир Зеленський зазначив, що просування російських військ у 2025 році відбувається надзвичайно повільно та супроводжується великими втратами. Він також звернув увагу на значні спірні ділянки фронту, де Росія заявляє про контроль, але не утримує позиції. Окремо український лідер повідомив про нещодавні успіхи українських сил на південно-східному напрямку, які, за його словами, стали можливими, зокрема, завдяки обмеженню несанкціонованого використання російськими військами супутникових систем зв'язку.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-23-2026/
