ВСУ выбивают оккупантов на юге: освобождены новые села под Гуляйполем

Украинские силы продолжают наступательные действия на юге страны и освобождают новые населенные пункты. Об этом говорится в свежем отчете американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, геолокационные кадры от 21 февраля свидетельствуют о продвижении ВСУ восточнее Вербового. А видео, опубликованное 22 февраля, подтверждает присутствие украинских военных в северо-западной части Тырнуватого, что указывает на освобождение населенного пункта – вопреки заявлениям российской стороны о якобы сохранении контроля.

В ISW подчеркивают, что с 6 февраля не зафиксировано визуальных доказательств устойчивого присутствия российских подразделений в Тырнуватом. Спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин 23 февраля также опроверг заявления РФ. По его словам, около 9 февраля в село пыталась проникнуть российская диверсионная группа, однако она была уничтожена. Отдельные военные РФ могут оставаться в районе, но говорить о контроле над населенным пунктом оснований нет.

Аналитики также считают освобожденными Андреевку, Остаповское, Песчаное, Нечаевку, Радисное и Новое Запорожье — в этих селах более двух недель не наблюдается признаков присутствия российских сил.

По оценке ISW, успехи ВСУ частично связаны с проблемами связи у армии РФ после блокировки 1 февраля терминалов Starlink компанией SpaceX. Дополнительными факторами стали удары по российской логистике и изменение погодных условий, осложнившее действия противника.

