ЗСУ провели незвичайну операцію в тилу росіян: деталі

Українські військові провели на півночі Донецької області операцію "Вівальді", під час якої наземні роботизовані комплекси доставили приблизно на 15 кілометрів до російського тилу. Про це пише The Telegraph.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, сотні безпілотників використовувалися для транспортування невеликих наземних роботів. Частину машин було оснащено вибухівкою, інші отримали кулемети. Після доставки роботи під керуванням операторів атакували російські позиції та об'єкти.

Ключовою особливістю операції стала відсутність необхідності відправляти туди українську піхоту. Після виконання завдань роботизованими комплексами українські військовослужбовці вже займали опрацьовані позиції.

Командир 2-го механізованого батальйону 3-го армійського корпусу із позивним Дарвін заявив, що використання таких систем дозволяє знижувати ризик для українських військових.

За його словами, найбільш складною частиною операції стало не керування роботами, а забезпечення сталої роботи радіоелектронної боротьби. Тяжкі безпілотники, здатні нести наземні комплекси, самі ставали помітними цілями для російської сторони.

Перед появою дронів з роботами українські БПЛА та артилерія завдавали ударів по позиціях російської піхоти. Це змушувало військовослужбовців переховуватись, одночасно створюючи умови для прольоту транспортних безпілотників.

Для захисту операції застосовувалися засоби РЕБ, які обмежували можливості російських розвідувальних дронів спостерігати за тим, що відбувається. За словами Дарвіна, над українськими позиціями постійно перебувають російські безпілотники, а протягом доби над районом відповідальності батальйону їх може пролітати до сотні.

Після того, як роботи виконали завдання, українська піхота просунулась уперед і зайняла позиції. Військові продовжили використовувати артилерію, БПЛА та роботизовані системи для подальшого просування.

Операція демонструє, як безпілотні технології та наземні роботизовані комплекси дедалі активніше змінюють тактику бойових дій, дозволяючи виконувати частину найнебезпечніших завдань без безпосередньої участі піхоти.

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