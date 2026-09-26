ВСУ провели необычную операцию в тылу россиян: детали

Украинские военные провели на севере Донецкой области операцию "Вивальди", в ходе которой наземные роботизированные комплексы доставили примерно на 15 километров в российский тыл. Об этом пишет The Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным издания, сотни беспилотников использовались для транспортировки небольших наземных роботов. Часть машин была оснащена взрывчаткой, другие получили пулеметы. После доставки роботы под управлением операторов атаковали российские позиции и объекты.

Ключевой особенностью операции стало отсутствие необходимости отправлять туда украинскую пехоту. После выполнения задач роботизированными комплексами украинские военнослужащие уже занимали обработанные позиции.

Командир 2-го механизированного батальона 3-го армейского корпуса с позывным Дарвин заявил, что использование таких систем позволяет снижать риск для украинских военных.

По его словам, наиболее сложной частью операции стало не управление роботами, а обеспечение устойчивой работы радиоэлектронной борьбы. Тяжелые беспилотники, способные нести наземные комплексы, сами становились заметными целями для российской стороны.

Перед появлением дронов с роботами украинские БПЛА и артиллерия наносили удары по позициям российской пехоты. Это вынуждало военнослужащих укрываться, одновременно создавая условия для пролета транспортных беспилотников.

Для защиты операции применялись средства РЭБ, которые ограничивали возможности российских разведывательных дронов наблюдать за происходящим. По словам Дарвина, над украинскими позициями постоянно находятся российские беспилотники, а за сутки над районом ответственности батальона их может пролетать до сотни.

После того как роботы выполнили задачи, украинская пехота продвинулась вперед и заняла позиции. Военные продолжили использовать артиллерию, БПЛА и роботизированные системы для дальнейшего продвижения.

Операция демонстрирует, как беспилотные технологии и наземные роботизированные комплексы все активнее меняют тактику боевых действий, позволяя выполнять часть наиболее опасных задач без непосредственного участия пехоты.

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