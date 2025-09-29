Фото: з відкритих джерел

Українські підрозділи домоглися просування на Сумщині, йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW спираються на геолокаційні відеодокази, які підтверджують: ЗСУ відновили контроль над ділянками на північний схід від Кіндратівки. Окрім того, російські військові блогери повідомляли про контратаку українських підрозділів у районі Андріївки. У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на північно-слобожанському та курському напрямах наші воїни відбили шість ворожих атак; на Оріхівському напрямку, у західній частині Запорізької області, за добу противник не проводив наступальних операцій.

ISW також фіксує попередні успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту: геолокаційні матеріали свідчать про повернення позицій на південь від Малої Токмачки. Тим часом російська пропаганда поширює заяви про нібито просування в Ямполі Донецької області, проте твердження про успіхи поблизу Лимана виявилися фейком — про це повідомив 11-й армійський корпус.

У заяві корпусу вказано, що ворог надає пріоритет демонстрації поліпшення тактичного становища в районі Ямполя, але Сили оборони перекинули резерви, щоб зірвати ці наміри. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що ситуація на Донбасі залишається складною, проте прориву противника не буде. За його словами, росіяни застосовують тактику "тисячі порізів", особливо активну на Новопавлівському напрямку, де перетинаються кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей; для окупантів важливо підкреслювати присутність на цих територіях.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп охарактеризував Росію як "паперового тигра", ймовірно маючи на увазі її послаблену економіку та втрату військової переваги. Однак, як зауважив професор американських студій Інституту Клінтон Скотт Лукас, думка Трампа часто змінюється залежно від того, з ким він веде діалог.