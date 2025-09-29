logo_ukra

BTC/USD

111856

ETH/USD

4120.78

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ потужно вибили ворога на одному з напрямків: на Заході розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ потужно вибили ворога на одному з напрямків: на Заході розкрили деталі

Українські сили відновили контроль над позиціями на північний схід від Кіндратівки в Сумській області.

29 вересня 2025, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

ЗСУ потужно вибили ворога на одному з напрямків: на Заході розкрили деталі

Фото: з відкритих джерел

Українські підрозділи домоглися просування на Сумщині, йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW спираються на геолокаційні відеодокази, які підтверджують: ЗСУ відновили контроль над ділянками на північний схід від Кіндратівки. Окрім того, російські військові блогери повідомляли про контратаку українських підрозділів у районі Андріївки. У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на північно-слобожанському та курському напрямах наші воїни відбили шість ворожих атак; на Оріхівському напрямку, у західній частині Запорізької області, за добу противник не проводив наступальних операцій.

ISW також фіксує попередні успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту: геолокаційні матеріали свідчать про повернення позицій на південь від Малої Токмачки. Тим часом російська пропаганда поширює заяви про нібито просування в Ямполі Донецької області, проте твердження про успіхи поблизу Лимана виявилися фейком — про це повідомив 11-й армійський корпус.

У заяві корпусу вказано, що ворог надає пріоритет демонстрації поліпшення тактичного становища в районі Ямполя, але Сили оборони перекинули резерви, щоб зірвати ці наміри. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що ситуація на Донбасі залишається складною, проте прориву противника не буде. За його словами, росіяни застосовують тактику "тисячі порізів", особливо активну на Новопавлівському напрямку, де перетинаються кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей; для окупантів важливо підкреслювати присутність на цих територіях.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп охарактеризував Росію як "паперового тигра", ймовірно маючи на увазі її послаблену економіку та втрату військової переваги. Однак, як зауважив професор американських студій Інституту Клінтон Скотт Лукас, думка Трампа часто змінюється залежно від того, з ким він веде діалог.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-27-2025/
Теги:

Новини

Всі новини