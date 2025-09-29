logo

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ мощно выбили врага в одном из направлений: на Западе раскрыли детали
НОВОСТИ

ВСУ мощно выбили врага в одном из направлений: на Западе раскрыли детали

Украинские силы возобновили контроль над позициями к северо-востоку от Кондратовки в Сумской области.

29 сентября 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

ВСУ мощно выбили врага в одном из направлений: на Западе раскрыли детали

Фото: из открытых источников

Украинские подразделения добились продвижения в Сумской области, говорится в последнем отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW опираются на геолокационные видеодоказательства, подтверждающие: ВСУ возобновили контроль над участками к северо-востоку от Кондратовки. Кроме того, российские военные блоггеры сообщали о контратаке украинских подразделений в районе Андреевки. В вечернем своде Генерального штаба ВСУ отмечено, что на северо-слобожанском и курском направлениях наши воины отразили шесть вражеских атак; на Ореховском направлении, в западной части Запорожской области, в сутки противник не проводил наступательных операций.

ISW также фиксирует предыдущие успехи ВСУ на этом участке фронта: геолокационные материалы свидетельствуют о возвращении позиций к югу от Малой Токмачки. Между тем, российская пропаганда распространяет заявления о якобы продвижении в Ямполе Донецкой области, однако утверждения об успехах вблизи Лимана оказались фейком — об этом сообщил 11-й армейский корпус.

В заявлении корпуса указано, что враг дает приоритет демонстрации улучшения тактического положения в районе Ямполя, но Силы обороны перебросили резервы, чтобы сорвать эти намерения. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что ситуация в Донбассе остается сложной, однако прорыва противника не будет. По его словам, россияне применяют тактику тысячи порезов, особенно активную на Новопавловском направлении, где пересекаются границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей; для окупантов важно подчеркивать присутствие на этих территориях.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", вероятно, имея в виду ее ослабленную экономику и потерю военного превосходства. Однако, как заметил профессор американских студий Института Клинтон Скотт Лукас, мнение Трампа часто меняется в зависимости от того, с кем он ведет диалог.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-27-2025/
