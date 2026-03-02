ЗСУ почали бити по РФ новими дронами: окупанти не приховують паніки через наслідки

На кількох фронтових ділянках російська армія зіткнулася з новою хвилею ударних безпілотників HX-2 від компанії Helsing. У мережі з’явилися кадри уламків цих дронів, які опублікував російський Telegram-канал "Разработчик БпЛА".

Фото: з відкритих джерел

За даними джерела, HX-2 має систему корекції курсу та здатен вимикати відеопередавач під час атаки, що ускладнює його виявлення дрон-детекторами. Крім того, дрон здійснює плановий політ до цілі, що зменшує акустичну помітність. Він працює разом із ретрансляторним крилом, подібно до системи "Ланцет", що дозволяє підтримувати сигнал навіть при відключенні власного відео. Спостерігати політ HX-2 можна лише через додаткові сигнали на близьких частотах, що робить його важкодоступним для перехоплення.

HX-2 спрямований на ураження ремонтних бригад та дорожньо-монтажних команд у тилових районах РФ, завдаючи точкових ударів по ключових інфраструктурних об’єктах. За повідомленнями "Мілітарного", компанія Helsing планує до 2025 року виготовити для України до 6 тисяч таких ударних БпЛА.

Безпілотник має Х-подібне крило та хвостове оперення, важить близько 12 кг і оснащений чотирма електромоторами. Максимальна швидкість HX-2 сягає 220 км/год, а дальність польоту — до 100 км. Бойова частина дрона важить кілька кілограмів, що дозволяє ефективно уражати бронетехніку, артилерію, інженерні об’єкти та інші військові цілі.

Розробники підкреслюють, що використання штучного інтелекту надає HX-2 високої автономності навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. Крім того, кілька безпілотників можуть об’єднуватися у "зграю", підвищуючи ефективність виконання бойових завдань і дозволяючи координувати атаки на різні цілі одночасно.

HX-2 вже зарекомендував себе як гнучкий та важкодоступний засіб точкового ураження, що значно ускладнює планування операцій противником та підвищує ефективність українських ударів на різних напрямках фронту.

