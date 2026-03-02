ВСУ начали бить по РФ новыми дронами: кафиры не скрывают паники из-за последствий

На нескольких фронтовых участках русская армия столкнулась с новой волной ударных беспилотников HX-2 от компании Helsing. В сети появились кадры обломков этих дронов, опубликованных российским Telegram-каналом "Разработчик БпЛА".

Фото: из открытых источников

По данным источника, HX-2 имеет систему коррекции курса и способен выключать видеопередатчик во время атаки, что затрудняет его обнаружение дрон-детекторами. Кроме того, дрон совершает плановый полет к цели, что уменьшает акустическую заметность. Он работает вместе с ретрансляторным крылом, подобно системе "Ланцет", позволяющей поддерживать сигнал даже при отключении собственного видео. Наблюдать полет HX-2 можно только по дополнительным сигналам на близких частотах, что делает его труднодоступным для перехвата.

HX-2 направлен на поражение ремонтных бригад и дорожно-монтажных команд в тыловых районах РФ, нанося точечные удары по ключевым инфраструктурным объектам. По сообщениям "Милитарного", компания Helsing планирует к 2025 году изготовить для Украины до 6 тысяч таких ударных БПЛА.

Беспилотник имеет Х-образное крыло и хвостовое оперение, весит около 12 кг и оснащен четырьмя электромоторами. Максимальная скорость HX-2 достигает 220 км/ч, а дальность полета – до 100 км. Боевая часть дрона весит несколько килограммов, что позволяет эффективно уязвлять бронетехнику, артиллерию, инженерные объекты и другие военные цели.

Разработчики подчеркивают, что использование искусственного интеллекта придает HX-2 высокую автономность даже в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Кроме того, несколько беспилотников могут объединяться в стаю, повышая эффективность выполнения боевых задач и позволяя координировать атаки на разные цели одновременно.

HX-2 уже зарекомендовал себя как гибкое и труднодоступное средство точечного поражения, что значительно усложняет планирование операций противником и повышает эффективность украинских ударов по разным направлениям фронта.

