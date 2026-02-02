ЗСУ перевершили себе: розкрито важливий нюанс порятунку Києва під час обстрілу

Російські війська дедалі частіше обстрілюють Україну ракетами Х-22 та Х-32, які летять по балістичній траєкторії та здатні завдавати значних руйнувань. Нещодавні події показали, що українська протиповітряна оборона здатна ефективно протистояти цим загрозам, демонструючи рідкісний успіх у захисті столиці.

Фото: з відкритих джерел

Про успішне відбиття атаки по Києву в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Він підкреслив, що подібні результати практично не мають аналогів у ході всієї війни.

Раніше ракети Х-22 і Х-32 застосовувалися переважно на південному напрямку: по нафтових платформах у Чорному морі, острову Зміїний та портовій інфраструктурі узбережжя. Проте останнім часом Росія почала використовувати їх для масованих ударів по Києву та інших великих містах.

Під час одного з останніх обстрілів столицю атакували одразу 12 ракет Х-22, кожна з яких оснащена бойовою частиною близько однієї тонни. Українські сили ППО змогли перехопити 9 із цих ракет, що Ігнат охарактеризував як безпрецедентний випадок. До цього моменту за весь період війни з понад 400 випущених ракет Х-22 і Х-32 було збито лише три. Такий успіх підкреслює високий рівень підготовки та координації української протиповітряної оборони.

Водночас Ігнат відзначив, що Україні загрожує дефіцит ракет для ППО. Комплекси NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезарядитися між масованими ударами, а системи Patriot мають складнощі з перехопленням крилатих ракет та безпілотників, що створює додаткові виклики у захисті цивільного населення.

