ВСУ превзошли себя: раскрыт важный нюанс спасения Киева во время обстрела

Российские войска все чаще обстреливают Украину ракетами Х-22 и Х-32, летящими по баллистической траектории и способными наносить значительные разрушения. Недавние события показали, что украинская противовоздушная оборона способна эффективно противостоять этим угрозам, показывая редкий успех в защите столицы.

Фото: из открытых источников

Об успешном отражении атаки по Киеву в интервью рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат. Он подчеркнул, что подобные результаты практически не имеют аналогов в ходе всей войны.

Ранее ракеты Х-22 и Х-32 применялись преимущественно на южном направлении: по нефтяным платформам в Черном море, на острове Змеиный и портовой инфраструктуре побережья. Однако в последнее время Россия начала использовать их для массированных ударов по Киеву и другим крупным городам.

В один из последних обстрелов столицу атаковали сразу 12 ракет Х-22, каждая из которых оснащена боевой частью около одной тонны. Украинские силы ПВО смогли перехватить 9 из этих ракет, которые Игнат охарактеризовал как беспрецедентный случай. К этому моменту за весь период войны из более 400 выпущенных ракет Х-22 и Х-32 было сбито всего три. Такой успех подчеркивает высокий уровень подготовки и координации украинской противовоздушной обороны.

В то же время Игнат отметил, что Украине грозит дефицит ракет для ПВО. Комплексы NASAMS и IRIS-T не всегда успевают перезарядиться между массированными ударами, а системы Patriot испытывают сложности с перехватом крылатых ракет и беспилотников, что создает дополнительные вызовы в защите гражданского населения.

