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ЗСУ остаточно знищують сакральне місце Путіна: на Заході приголомшили деталями

Щонайменше 27 веж оточують дачу, на яких розміщені зенітні комплекси «Панцир», що забезпечують її протиповітряний захист

10 серпня 2026, 19:45
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Клименко Елена

Українські безпілотники атакували ракетну позицію російського комплексу С-400 "Тріумф", який, за даними британського видання The Telegraph, використовується для захисту однієї з резиденцій Володимира Путіна на Чорноморському узбережжі. Йдеться про відомий палацовий комплекс неподалік Геленджика.

ЗСУ остаточно знищують сакральне місце Путіна: на Заході приголомшили деталями

Фото: з відкритих джерел

Як зазначають журналісти, уражений майданчик розташований приблизно за 19 кілометрів від резиденції. Російська влада, за даними видання, створила навколо об'єкта потужну систему захисту, до якої входять комплекси ППО, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Сам палацовий комплекс перебуває всередині спеціальної буферної зони площею близько 43,5 квадратного кілометра. Над територією також підтримується безпольотний режим, що має ускладнювати наближення потенційних повітряних цілей.

The Telegraph нагадує, що резиденція поблизу Геленджика стала відомою після розслідування Фонду боротьби з корупцією, оприлюдненого у 2021 році Олексієм Навальним. За оцінками авторів розслідування, вартість розкішного комплексу могла сягати близько 1 млрд фунтів стерлінгів.

Журналісти описували маєток як надзвичайно масштабну резиденцію з численними об'єктами розкоші. Серед них згадувалися казино, виноградник, спа-комплекс, льодова арена, театр, кальянна, спеціальна "водна дискотека" та навіть приміщення для мініатюрної залізниці. У 2023 році повідомлялося також про появу на території каплиці. 

Водночас Путін, як вважається, нечасто буває в цій резиденції через ризик ударів українських далекобійних дронів. Натомість російський президент дедалі більше може покладатися на іншу укріплену дачу біля озера Валдай.

Портал "Коментарі" вже писав, що командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", закликав українців не поширювати заголовки, які, на його думку, перекручують зміст його коментаря для Associated Press щодо ракетного потенціалу Росії.



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